Assim seria Riley de "Divertida Mente" na vida real, de acordo com a inteligência artificial

De acordo com a inteligência artificial, Riley de “Divertida Mente” pareceria uma jovem entre 11 e 13 anos, com cabelos castanhos e olhos cor de avelã. As imagens geradas pela IA mostram Riley com um sorriso caloroso e uma expressão gentil. Com cabelo curto e vestindo roupas confortáveis e casuais.

De forma geral, a aparência de Riley na vida real seria coerente com sua personalidade no filme: alegre, otimista e aventureira. Ela teria uma altura aproximada de 1,50 metros, de constituição magra. Teria olhos grandes e expressivos, nariz pequeno e reto, boca pequena e sorriso amplo.

É importante ter em mente que estas imagens nos dão uma ideia de como Riley poderia parecer se fosse uma pessoa real, e são uma forma divertida de imaginar como seria um dos nossos personagens favoritos da Pixar na vida real.

Este exemplo foi criado por Midjourney, a poderosa ferramenta de criação de imagens, embora seja apenas uma referência, sua imagem pode variar.