Sofía Vergara impressiona com um conjunto de vestido e tênis, que você pode replicar assim

A atriz Sofía Vergara é um exemplo de mulher empoderada, talentosa e bem-sucedida, além de sexy. Mas não é apenas o seu grande talento que conquista as telas, pois o seu acertado senso de moda a torna uma das figuras mais refinadas, sofisticadas, modernas e chiques do mundo do espetáculo. Ela é um símbolo de bom gosto.

E, é claro, durante esta temporada, ela aproveita para fazer combinações perfeitas, sempre apostando no conforto, mas sem perder a essência que a caracteriza: o glamour. Esta semana foi fotografada ao lado de seu namorado, o médico Justin Saliman, mas além de parecer extremamente feliz, a estrela colombiana estava deslumbrante em seu look, que qualquer uma de nós pode usar.

Vergara optou por um maxi vestido estilo boho em amarelo chartreuse, com decote bardot e mangas 3/4, que combinou com brincos dourados médios, uma bolsa quilt branca com dourado e tênis esportivos brancos com plataforma, que deram um toque fresco, dinâmico e moderno ao seu visual.

Como conseguir o look da Sofia

Não é preciso de muito para obter o visual da atriz de 52 anos, pois são peças que a maioria das mulheres tem em seus armários. A chave está na simplicidade. Um dos pontos positivos desse visual é que ele fica bem em qualquer tipo de corpo, pois usá-lo é uma questão de vontade.

No entanto, há certos aspectos que deves ter em conta ao usar um maxi vestido boho, como o seu tipo de figura, pois dependendo disso poderá ou não usar alguns acessórios como cintos e colares curtos ou compridos, entre outros, bem como o padrão, pois pode te dar mais volume em certas áreas onde não deseja. O tipo de decote também é vital.

Por exemplo, se tem seios pequenos ou médios, costas largas ou muitas curvas, então os decotes assimétricos são ideais para ti. De acordo com um artigo da Glamour, o decote barco fica fenomenal em mulheres com seios pequenos ou médios, assim como aquelas com corpo em forma de ampulheta ou com pouca anca.

Enquanto com o decote bardot, você dará destaque às clavículas e ficará ótimo em mulheres com seios pequenos, pescoços longos ou ombros largos. Os bustiers são os melhores aliados para corpos retos e seios abundantes. E o decote redondo é o que as meninas com seios grandes e redondos ou com corpo de pêra devem apostar.

Agora, em relação às cores da temporada, é comum usar estampas florais, mas os vestidos de cor única também estão em alta, e para estes meses, vermelho, lavanda azulada, pêssego, verde limão e branco ficam ótimos, de acordo com os especialistas da ¡Hola!

O melhor calçado para o visual da época

Os tênis com plataforma estão marcando tendência com estes vestidos longos e folgados, pois proporcionam muito conforto. São tão versáteis e confortáveis que nunca saem de moda. Tudo se resume ao equilíbrio. Com sapatos de tal envergadura, eles claramente serão o centro das atenções, então todo o seu visual deve girar em torno deles para que, em conjunto, pareçam o melhor possível.