Ricky Martin cala as críticas daqueles que o chamam de “gordo” com esta foto e aplaudem sua elegância

Nas últimas semanas, tem havido debates nas redes sociais sobre a aparência física de Ricky Martin, pois há aqueles que afirmam que ele ganhou peso e outros o defendem com a verdade universal de que ninguém tem o direito de opinar sobre o corpo de terceiros, seja uma celebridade ou uma pessoa comum.

Tudo começou após as últimas apresentações do porto-riquenho, que tem feito uma série de concertos em várias partes do mundo, mais recentemente na Espanha e em Los Angeles. Algumas fotos e vídeos mostraram que o intérprete de "Tal Vez" tem uma "barriguinha", segundo os internautas, o que gerou opiniões divididas.

“Está descuidado”; “Se via melhor antes...”; “Com ou sem barriga, ele é o mais bonito”; “Muitos gostariam de ter esse corpo”; “Ele não está gordo, as pessoas é que estão erradas”; “Ele está melhor agora, se me perguntarem”; “Está como vinho”; “Ele parece mais velho com os quilinhos a mais”; foram alguns dos comentários na internet.

Ricky Martin enfrenta as críticas sobre seu peso da maneira mais elegante

No entanto, sem precisar responder aos críticos, Ricky Martin teve um gesto poderoso que silenciou as vozes contra ele de forma elegante e contundente: publicou uma foto de sunga mostrando seu corpo tonificado e bem trabalhado em suas sessões de treinamento.

Ricky Martin exibiu seu físico nas redes sociais Instagram (@ricky_martin/Instagram)

Na imagem, ele posa em frente ao reflexo de um vidro usando shorts curtos claros, deixando seu torso e pernas à mostra. Com isso, ele deixou claro que não está "gordo" como alegam, mas sim que tem seu abdômen de aço que sempre o caracterizou.

Como uma imagem vale mais que mil palavras, ele finalmente encerrou o tema que tornou Ricky Martin uma tendência nos últimos dias. Anteriormente, ele havia confessado como mantém sua figura: “a velha melanina e o bom viver, beber muita água e evitar excessos de álcool”, disse à Vogue.