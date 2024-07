Pai de Meghan Markle expressa tristeza por estar afastado dos netos

Thomas Markle, de 79 anos, expressou profunda tristeza pela ausência de seus netos, príncipe Archie e princesa Lilibet, em eventos reais e pela falta de contato com eles. O ex-diretor de iluminação de TV aposentado tem feito vários apelos para conhecer os netos antes de completar 80 anos, mas tem sido ignorado pelo casal Sussex.

Desejo de reencontro

Após a cerimônia Trooping the Colour do mês passado, da qual Meghan e Harry não participaram, Thomas Markle intensificou seu desespero. Ele lamentou que os filhos do casal estejam sendo privados do direito de conhecer seus primos e de participar de eventos reais. “Fiquei muito triste que os filhos de Meghan e Harry estejam sendo privados do direito de conhecer seus primos, que parecem crianças fantásticas, ou de participar de coisas como o Trooping the Colour, que é um direito de nascença deles”, disse ele à New Zealand Woman’s Weekly.

Markle ainda refletiu sobre como Archie e Lilibet se sentiriam no futuro ao perceberem as oportunidades que perderam. No mês passado, ele fez um apelo público para conhecer os netos antes de seu aniversário em 18 de julho. “Eu nunca fui muito de comemorar aniversários, mas sei que a pessoa de quem mais quero falar, Meghan, não entrará em contato”, comentou ao Daily Mail. “Adoraria conhecer meus netos, mas ficaria feliz com uma fotografia neste momento.”

Relação conturbada com a Duquesa

A relação entre Meghan e seu pai deteriorou-se em 2018, pouco antes de seu casamento com o príncipe Harry, e piorou após Thomas sofrer um derrame em 2022. Ele ainda não teve a chance de conhecer o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet, de 3 anos. “Eles têm dois avôs que querem vê-los, um dos quais é o Rei da Inglaterra”, afirmou Thomas. “Eu nunca, em meus 80 anos, pensei que estaria no mesmo barco que o rei.”

Thomas também criticou Harry, questionando por que o príncipe nunca fez um esforço para conhecê-lo, apesar de ter “recursos para voar ao redor do mundo.” O ‘New York Post’ tentou contato com os representantes do Duque e da Duquesa de Sussex para comentar, mas não obteve resposta.