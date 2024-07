O filme baseado em fatos reais mais emocionante está saindo da Netflix: vai mudar sua vida

Assim como todos os dias novos filmes, minisséries, séries e documentários vão surgindo na Netflix, outras produções seguem o caminho oposto e vão deixando a plataforma.

Por isso, no Sagrosso vamos mencionando as produções que estão se despedindo do serviço de streaming, caso você ainda não as tenha visto e queira dar uma chance antes que sejam removidas.

Nesse sentido, recomendamos um filme baseado em fatos reais que vai te emocionar e te inspirar a lutar pelos seus sonhos.

O filme emocionante que dirá adeus à Netflix

Trata-se de ‘Antonia, uma sinfonia’ , um filme aclamado que irá conquistar você desde o primeiro minuto.

"No final dos anos 20, Antonia Brico enfrenta obstáculos desanimadores enquanto luta tenazmente para se tornar a primeira mulher a dirigir uma grande orquestra sinfônica".

Antonia, una sinfonia Splendid Film (Splendid Film)

Assim a plataforma descreve este filme escrito e dirigido por Maria Peters, onde se destacam no elenco nomes como Christianne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas Sargent, Annet Malherbe, Raymond Thiry e Gijs Scholten van Aschat.

Apesar de contar uma história real emocionante e inspiradora, o filme recebeu críticas mistas. "É o melhor filme que poderia ter sido feito sobre ela [Brico]? Possivelmente não; mas ninguém mais se interessou em levar sua vida para a tela, embora ela merecesse, e isso conta, pelo menos para quem está escrevendo isso", disse Juan Pando da Fotogramas.

Por seu lado, Amelia Emberwing do Slash Film afirmou que o filme "irá encher seu coração de amor e esperança enquanto oferece algo espetacular para ver e ouvir. É feroz, adorável e complexo do início ao fim, assim como a mulher que retrata".

Desta forma, se você quiser assistir a este emocionante filme baseado em uma importante história real, você deve ver “Antonia, uma sinfonia”, antes do dia 26 de julho, quando ele sairá da Netflix.