Filme japonês na Netflix está sendo aclamado por sua trama cheia de reviravoltas

As séries japonesas conquistaram um lugar especial no coração dos espectadores da Netflix ao redor do mundo. Desde emocionantes histórias de amor até empolgantes aventuras de ficção científica, a oferta de conteúdo japonês na plataforma de streaming tem cativado a imaginação de muitos.

Estas histórias costumam apresentar personagens complexos com os quais é fácil se identificar, ao contrário das representações frequentemente simplistas em outros gêneros, os personagens nessas séries mostram uma gama completa de emoções e enfrentam dilemas morais reais. Isso cria uma conexão profunda com o público, que vê suas próprias experiências e emoções refletidas na tela. A seguir, recomendamos um dos melhores J-dramas do momento.

‘Até Que As Cores Acabem’ é o J-Drama que está dominando o TOP10 da Netflix

Esta adaptação japonesa da obra ‘Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi’ de Aoi Morita toca as fibras mais sensíveis desde o início até o final. A premissa poderia ser comparada com ‘The Fault in Our Stars’ e ‘Five Feet Apart’, entrando na categoria de romances juvenis que abordam doenças que entrelaçam o destino de duas pessoas. ‘Até Que As Cores Acabem’ nunca esconde sua intenção de fazer você chorar, então se estiver com vontade de assistir a um drama, essa é a opção ideal, basta se preparar com uma caixa de lenços.

Este j-drama conta uma emocionante história de amor em meio ao desespero. Akito Hayasaka, um artista de 17 anos interpretado por Ren Nagase, sonha em ser aceito na Exposição Nika. No entanto, sua vida dá uma reviravolta quando é diagnosticado com um raro e mortal tumor cardíaco, dando-lhe apenas um ano de vida.

J-Drama ‘'Até Que As Cores Acabem (Netflix)

Pouco depois, ele conhece Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) no terraço do hospital. Haruna também enfrenta uma doença terminal, com apenas alguns meses de vida. Juntos, enquanto seu romance adolescente floresce, lutam para passar o máximo de tempo juntos, sabendo que a morte pode chegar a qualquer momento.

J-Drama Até Que As Cores Acabem (Netflix)

Embora o enredo não seja extraordinariamente complexo, encontra formas adoráveis para que Akito e Haruna expressem suas emoções. Desde os significados ocultos das flores de gerbera explicados pelo florista do bairro até as ilustrações secretas de Haruna, cada detalhe adiciona uma camada de profundidade à relação deles. Nenhum dos dois quer ser um fardo para o outro, mas os temas da história desafiam essa mentalidade, mostrando que ambos merecem amor, mesmo que seja por um curto período.

O filme é deliberadamente sentimental e emocional. O diretor de fotografia Hiroo Yanagida ilumina as cenas exteriores com um brilho suave, quase como se estivéssemos olhando para o sol, enquanto as atuações são corajosas e autênticas.

J-Drama Até Que As Cores Acabem (Netflix)

Por outro lado, mas não menos importante, a música é parte do que vai emocionar o seu coração. O compositor Seiji Kameda acompanha a história com melodias de guitarra acústica, adicionando um toque íntimo às cenas mais comoventes. ‘Até Que As Cores Acabem’ mergulha em uma busca quase heróica pela felicidade, oferecendo uma escapada emocional que ressoa com força.