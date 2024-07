“‘Eles a odeiam’: a nova rejeição da família com Meghan Markle que muitos celebram”

A rivalidade e tensões dentro da realeza britânica com o príncipe Harry e Meghan Markle, parecem não ter fim, apesar das tentativas dos ex-duques de Sussex de se aproximarem da família real, pois não receberam a mesma resposta.

ANÚNCIO

Harry e Meghan tornaram-se o casal mais repudiado do Reino Unido depois de decidirem abandonar seus títulos reais em 2020 e posteriormente exporem a relação ruim que tinham com os futuros reis da Inglaterra, o príncipe William e Kate Middleton, com quem enfrentaram várias brigas.

No meio dos problemas de saúde enfrentados por Kate e o Rei Charles III devido ao câncer que enfrentam, o casal tem tentado mostrar solidariedade ao se aproximar, mas aparentemente a realeza não aceita a ex-atriz.

O desdém da realeza para Meghan Markle

"Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que eles possam lidar com isso em particular e em paz", foi a mensagem pública que Harry e Meghan enviaram a Middleton, no entanto, também teriam tido uma conversa privada.

De acordo com uma fonte que revelou ao meio Express.co.uk , o filho mais novo do rei está disposto a deixar para trás as desavenças com sua família, mas seria Meghan quem estaria complicando a situação, pois ela ainda gostaria de falar sobre as coisas que aconteceram no passado.

Vamos lembrar que Markle afirmou ter sofrido racismo da imprensa, bem como de alguns membros que teriam feito comentários inapropriados sobre sua cor de pele. Além disso, ela detalhou as brigas que teve com a princesa de Gales.

"Harry está mais inclinado a seguir em frente, vamos dizer isso. Não se trata de Meghan ser difícil, ela realmente se sente magoada e gostaria de sentar para discutir as coisas, mas essa não é uma possibilidade que a outra parte esteja disposta a considerar no momento", disse a fonte.

ANÚNCIO

Atualmente, Harry e Meghan estão residindo nos Estados Unidos com seus filhos Archie e Lilibeth e são poucas as viagens que o casal fez ao Reino Unido, onde Meghan tem evitado a todo custo se encontrar com os monarcas.

Além disso, o próprio Rei mostrou pouco interesse em se encontrar com seu filho e sua família, depois de anunciar durante a última viagem que Harry fez para os Jogos Invictus, que não haveria encontro devido à agenda apertada do monarca, no entanto, ele teve um momento especial com David Beckham alguns dias depois, gesto que foi duramente criticado.