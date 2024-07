A atriz Vanessa Hudgens dá à luz seu primeiro filho

Parabéns aos novos pais! A atriz Vanessa Hudgens e seu marido, Cole Tucker, já receberam seu primeiro filho no mundo. A protagonista de High School Musical deu à luz seu primeiro bebê há alguns dias e foi vista saindo do hospital com seu pequeno nos braços, cujo sexo e nome ainda não foram revelados.

Vanessa embalava o bebê, que estava enrolado em um cobertor, enquanto saía do centro em uma cadeira de rodas empurrada por Tucker. Como toda mãe de primeira viagem, a celebridade estava completamente encantada com seu bebê: aproximando seu rosto do rosto do bebê com ternura e não parava de sorrir.

O bebê voltou para casa com seus pais no dia do aniversário de Tucker

O casal levou seu primeiro filho para casa em um dia muito significativo, já que Tucker completava 28 anos exatamente em 2 de julho. Vanessa não quis deixar passar a ocasião e dedicou algumas palavras ao seu "pedaço de céu". "Você torna o mundo um lugar mais brilhante só por ser você", escreveu ao lado de algumas imagens em que Cole é visto compartilhando vários planos. O casal ainda não compartilhou mais informações sobre seu recém-nascido.

Hudgens foi um dos destaques na última edição do Oscar ao surpreender ao exibir seu avançado estado de gravidez. Assim, ela celebrou sua relação com Cole, com quem disse ‘sim’ em um casamento secreto realizado em Tulum (México) em dezembro de 2023. A atriz e o atleta, jogador do Colorado Rockies na Major League Baseball, se uniram após três anos de relacionamento em uma linda celebração à beira-mar.

O acaso, Vanessa está vivendo sua gravidez ao mesmo tempo que sua grande amiga Ashley Tisdale, com quem se conheceu em 2006 quando trabalhavam juntas no filme High School Musical e desde então, mesmo que seus projetos as tenham separado, sempre estiveram unidas. Ashley está esperando seu segundo filho com seu marido Christopher French, que em breve se juntará ao irmão mais velho Jupiter Iris French.