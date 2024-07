Polêmicas e haters: Patrícia Poeta está há dois anos no Encontro

Patrícia Poeta deixa o estúdio para comemorar dois anos no comando do Encontro (Globo). Desta vez, a famosa invade o jardim da emissora para realizar uma “manhã no parque” ao lado da plateia e das atrações especiais.

“São dois anos de muita dedicação e dando o meu melhor a cada dia que acordo e vou para a emissora”, disse a apresentadora sobre a festa.

Segundo a Globo, toda a estrutura do Encontro será levada para o lado de fora do estúdio para o programa especial de dois anos num clima mais intimista.

O cantor Latino é o convidado para animar a festa de Patrícia Poeta, e, na plateia, alguns influenciadores foram escolhidos para surpreender a famosa.

O segredo de Patrícia Poeta

A famosa garantiu que o sucesso do Encontro se deve a toda equipe que trabalha nos bastidores. Desde que aceitou o desafio, Patrícia mostra dedicação total ao programa.

“O Encontro é resultado do empenho de muita gente que acredita no programa. Pessoas que acordam às 4 horas da manhã para levar o que há de melhor e mais atualizado para o público”, disse ela.

As dicas de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta revelou que tomar banho de sol e aproveitar a água do mar são alguns dos ingredientes para sua felicidade.

A apresentadora do programa matinal também disse que tudo fica completo com aquela risada de doer a barriga e momentos que tornam a vida mais leve e marcante.

A apresentadora Patrícia Poeta afirmou que sacudir o esqueleto é algo que ajuda. No fim do Encontro, a contratada da TV Globo chama parte da equipe que trabalha no matinal para dançar junto com a plateia, que acompanha tudo de pertinho.