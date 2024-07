O relacionamento deles não acabou: Jamie Dornan e Dakota Johnson encantam com sua amizade

Para Jamie Dornan e Dakota Johnson, gravar a trilogia de ‘Cinquenta Tons de Cinza’ foi uma experiência única. Um casal que precisava ter, no mínimo, uma química muito forte para refletir na tela a cumplicidade, o erotismo e a sensualidade dos personagens.

Foi em 2015 que este grande best-seller de E.L. James chegou às telas, cuja trama segue a história de Anastasia Steele, uma estudante de literatura que inicia um romance atrevido com Christian Grey, um homem de negócios bem-sucedido e atraente cujos gostos sexuais são bastante peculiares e baseados em BDSM: Bondage, Disciplina e Dominação, Submissão e Sadismo, e Masoquismo.

Naquela época, muitos fãs se perguntavam se o amor entre os protagonistas, interpretados por Jamie e Dakota, tinha ultrapassado a tela, mas aparentemente não foi o caso.

Anedotas de ambos muitas, rumores de que se davam bem ou não, infinitos. A verdade é que, seis anos após essa produção, ainda se ouve falar que entre Dornan e Johnson havia a ideia de uma suposta má relação.

Jamie e as mensagens para Dakota

Ambos negaram esses rumores em várias declarações; pelo contrário, a amizade deles continuou ao longo desses anos. As últimas declarações do ator confirmaram isso e trouxeram o foco de volta para essa união entre os dois.

Segundo o portal Antena 3, Dornan dedicou algumas palavras bonitas à sua ex-colega de elenco quando compareceu ao Into Film Awards em Londres.

“Estamos nos escrevendo há alguns dias. Acho que ela estará em Londres nas próximas semanas, então estou tentando vê-la e Chris para jantar”, disse, referindo-se ao seu noivo Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Meios locais confirmaram que Dakota está na capital inglesa acompanhando seu parceiro no show do Coldplay que aconteceu no Glastonbury Festival, onde também foi possível ver Michael J. Fox tocando guitarra no palco com a banda britânica.

