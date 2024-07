Jennifer Lopez reaparece e um detalhe com sua aliança chama atenção

Nos últimos dias, os rumores sobre um possível divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck têm ganhado força, pois não apenas alguns dias atrás a chamada Diva do Bronx tirou férias sem o ator, mas agora ela fez um gesto em suas redes sociais que revelaria a tensão que está sendo vivida em casa.

Numa recente publicação nas redes sociais, Jennifer Lopez aparece promovendo o Ultimate Body Kit e o Complexion Booster da sua marca JLO Beauty, mostrando os notáveis resultados dos seus produtos. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi um detalhe na sua mão. Embora estivesse usando uma joia, notavelmente ausente estava o anel de diamantes verdes com o qual Ben Affleck a pediu em casamento em 2022.

Isso não passou despercebido para seus seguidores e para a mídia, que imediatamente apontaram que o gesto poderia ser crucial em meio aos rumores de divórcio. Curiosamente, Jennifer usou o anel em uma recente campanha da Coach, o que levou algumas pessoas a se perguntarem se ela está enviando uma mensagem através de suas escolhas de joias.

Jennifer Lopez A cantora mais uma vez ligou o alerta sobre a separação de Ben Affleck (Instagram)

Jennifer Lopez e Ben Affleck à beira do divórcio?

As especulações sobre a estabilidade do casamento de Jennifer e Ben não são novas. Nos últimos meses, houve vários relatos sobre o seu aparente afastamento. O casal, que tem sido alvo de constante escrutínio desde que reavivaram seu relacionamento em 2021, já não mora junto e colocou à venda sua casa matrimonial em Beverly Hills. Além disso, foi relatado que Jennifer está procurando uma nova residência com a ajuda do corretor de imóveis Santiago Arana, da The Agency.

A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido uma montanha-russa desde o início nos primeiros anos de 2000. Depois de um noivado fracassado e anos de separação, seu reencontro foi recebido com entusiasmo por seus fãs. No entanto, a vida sob os holofotes da mídia tem sido um desafio constante. O casal tem tido que navegar pela pressão da fama, os compromissos profissionais e as complexidades de suas vidas pessoais.

A recente ausência do anel de noivado de Jennifer em suas postagens no Instagram poderia ser um sinal deliberado, ou simplesmente uma coincidência. No entanto, esse pequeno detalhe tem sido suficiente para alimentar teorias sobre uma possível separação. As decisões sobre o que compartilhar e o que omitir nas redes sociais podem ser estratégicas, especialmente para figuras públicas de alto perfil como JLo.

No meio desses rumores, é importante considerar o impacto das especulações na vida privada de Jennifer e Ben. A pressão de manter uma imagem pública perfeita pode ser esgotante e, às vezes, os casais precisam de espaço para resolver seus problemas fora dos holofotes.

O casal estaria lutando pelo seu casamento

No entanto, apesar dos conflitos, o casal manteve-se unido em vários eventos familiares. Recentemente, foram vistos juntos na formatura do ensino médio de Samuel, o filho de 12 anos de Affleck. Lopez também passou tempo com a filha mais velha de Affleck, Violet, numa festa de formatura.

No meio desses desafios, Jennifer Garner, ex-esposa de Affleck, tem mostrado seu apoio. Não é segredo que o ex-casal mantém uma relação cordial pela criação de seus três filhos, no entanto, alguns afirmam que têm passado mais tempo juntos recentemente, inclusive compartilhando o Dia dos Pais em sua casa. Além disso, Lopez homenageou Affleck no Instagram, chamando-o de "herói", apesar dos rumores de que ela fez de tudo para salvar seu casamento.

“Jenny já teve o suficiente e realmente tentou, mas não pode fazer mais, a situação não melhora, está pior”, disse uma fonte ao Daily Mail no início deste mês. Outra fonte dentro do círculo de Affleck também disse ao Page Six em maio que o ator tinha “recuperado o juízo” sobre seu casamento e também estava considerando o divórcio.