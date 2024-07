Eliana na Globo: Emissora planeja estratégia para evitar fracasso total

Com Eliana, The Masked Singer Brasil pode mudar de horário para não perder audiência

Eliana volta aos domingos em 2025, quando assume o The Masked Singer Brasil, e para não amargar uma audiência baixa a Globo planeja mudar a loira de horário para não concorrer com as partidas dos campeonatos estaduais na Record.

Segundo o colunista Gabriel Perline, da revista Contigo, o talent show de Eliana deve entrar no ar logo após o ‘Esporte Espetacular’, evitando perder o público para os jogos da concorrência.

A estratégia é colocar Eliana para concorrer contra sitcoms americanas e quem sabe o novo programa de Rachel Sheherazade.

Vale lembrar que a última temporada do The Masked Singer Brasil era exibida a partir de 15h45, ou seja, minutos antes do início de partidas dos campeonatos estaduais na Record.

Afinal, a Globo sabe que é quase inevitável perder audiência para jogos de futebol, como Corinthians e Palmeiras.

Eliana trabalha com o marido

Adriano Ricco, marido de Eliana, vai trabalhar ao lado da esposa no The Masked Singer Brasil. Os dois já trabalham para um programa especial de fim de ano.

Segundo o site Notícias da TV, o código de ética da Globo diz que um casal não deve trabalhar no mesmo departamento quando uma das partes estiver ocupando uma posição de chefia.

Mas, a Globo abriu uma exceção para ter Eliana no casting: “É possível abrir exceções. O entretenimento é menos rígido com essa regra do que o jornalismo”.

Rachel Sheherazade aos domingos

A jornalista foi confirmada no comando do Domingo Record, uma revista eletrônica que vai estrear nas tardes da emissora. O programa é inspirado no extinto Tudo a Ver, programa que foi comandado por Ana Hickmann.

Como outros programas do gênero na TV, o Domingo Record mistura entretenimento e jornalismo. Segundo o colunista da Contigo, a atração deve estrear antes mesmo do final do reality A Grande Conquista.