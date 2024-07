Eliana na Globo: Apresentadora comanda o programa Saia Justa

Eliana não está apenas na Globo. A loira também vai comandar o Saia Justa, no GNT, no lugar de Astrid Fontenelle, que deixou a apresentação do programa para seguir novos passos no canal fechado.

“Esse programa já tem 20 anos, que fala tanto com a mulher”, disse a Eliana ao conversar com o Fantástico neste domingo (30).

Tati Machado, do Encontro e Mais Você, e Rita Batista, do É de Casa, também chegam para somar no sofá da nova temporada do Saia Justa ao lado da chef de cozinha Bela Gil, que já fazia parte da atração.

Ouvir mulheres

Eliana vai ao Saia Justa para ouvir mulheres. Ao lado das colegas, a famosa sabe da responsabilidade em assumir a atração onde todas dão suas opiniões sobre muitos assuntos.

“É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo”.

Durante sua conversa com Renata Capucci, no Fantástico, Eliana reforçou que quer aprender com todas que estão lá: “A hora que a gente estiver ali reunida naquele sofá, eu acho que vai ser libertador”.

Outros projetos

Além do GNT, Eliana está no The Masked Singer Brasil a partir de 2025 e vai aparecer na TV aberta no comando do “Vem que tem na Globo”, programa que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday, que vai ao ar ainda em novembro deste ano.

Vale destacar que tudo isso é apenas o pontapé inicial para Eliana conquistar um programa 100% com a sua cara na Globo.

O mesmo aconteceu com Sabrina Sato, que trocou a Record pela emissora da família Marinho e hoje é um dos principais nomes fixos no elenco, aparecendo em diversas atrações, como o Fantástico.

A amiga de Xuxa e Angélica ainda vai aparecer como jurada convidada do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck , no dia 7 de julho.