Davi na Globo: Rico Melquiades detona suposto programa do ex-BBB

Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13 (Record), foi ao Fofocalizando (SBT) e comentou sobre os boatos envolvendo o programa de Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo) e mostrou que não tem medo do cancelamento na web.

ANÚNCIO

“Eu vou ser cancelado pelos fãs de Davi e de outros ex-BBBs, mas bote a mão na cabeça. Se a Globo está demitindo um monte de atores e atrizes que têm talento aí vai contratar um monte de ex-BBBs que não têm?”, disse ele.

Indignado, o influencer questionou ainda “qual o talento que o Davi” para ter um programa solo na televisão.

Em seguida, Gaby Cabrini instigou o campeão de A Fazenda 13: “Você está falando que o Davi, a Bia [Beatriz Reis] não têm talento?” e Rico disse “não têm”.

A fala de Rico Melquiades repercutiu nas redes sociais. Mas, enquanto alguns fãs de Davi criticaram, outros anônimos defenderam o posicionamento do famoso.

Globo nega programa

O programa de Davi na Globo foi negado pela emissora, mesmo o campeão do BBB 24 sendo um dos poucos ex-participantes da última edição com contrato com o canal.

Vale lembrar que, após o fim da temporada, repercutiu uma polêmica em torno do contrato da emissora.Na ocasião, alguns ex-BBBs reclamaram publicamente que não estavam conseguindo fechar parceria com outras empresas por conta do contrato.

ANÚNCIO

Agora, apenas Davi, Beatriz, Matteus, Isabelle, Alane, Fernanda e Pitel continuam contratados pela Globo.

Davi namora musa de Parintins

Davi, campeão do BBB 24, está namorando Tamires Assis, musa do Boi Garantido no Festival de Parintins. Os dois foram flagrados durante um momento íntimo.

Na última terça-feira (02), o baiano assumiu o romance nas redes sociais ao compartilhar print de uma videochamada que fez com a amada, que foi chamada de “meu amor”.

O campeão da última edição do BBB revelou que o casal vive na ponte aérea, ou seja, Tamires viaja de Manaus, no Amazonas, até Salvador, na Bahia, para eles se encontrarem.

“Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”, escreveu ele.