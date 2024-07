Segredos da realeza: A ligação desesperada de Diana às 5h da manhã

Dickie Arbiter, ex-secretário de imprensa da família real britânica, compartilhou um episódio marcante envolvendo a Princesa Diana. Em 1992, antes do lançamento do livro “Diana: Her True Story” de Andrew Morton, Diana ligou para Arbiter às 5h da manhã, desesperada. O livro, que revelava problemas em seu casamento com o Príncipe Charles e questões de saúde mental, provocou uma crise de ansiedade na princesa.

Um pedido de ajuda urgente

Arbiter, que trabalhava para a realeza britânica desde 1988, relembrou que Diana estava extremamente preocupada com a repercussão do livro e buscava orientação sobre como proceder. Ele relatou ao The Telegraph que a aconselhou a manter a calma, evitar atender ao telefone e prometeu acompanhá-la em seu próximo compromisso público para protegê-la da mídia. A publicação do livro, que contou com a colaboração ativa de Diana, expôs detalhes íntimos de sua vida, incluindo confrontos com Camilla Parker-Bowles, e intensificou a crise na família real.

Impacto do livro

“Diana: Her True Story” foi um sucesso de vendas, com mais de 5 milhões de cópias vendidas apenas no primeiro ano. As revelações contidas no livro trouxeram à tona as dificuldades de Diana em seu casamento e as pressões que enfrentava como membro da realeza. Após a trágica morte de Diana em 1997, uma edição revisada do livro foi lançada, intitulada “Diana: Her True Story in Her Own Words”, que incluiu anotações pessoais da princesa e informações sobre sua morte.

A crise de ansiedade de Diana antes do lançamento do livro de Morton revela a vulnerabilidade da princesa e os desafios que enfrentava tanto em sua vida pública quanto pessoal. Sua história continua a ressoar, destacando a importância de apoio e compreensão para aqueles sob intensa pressão pública.