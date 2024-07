Rose Hanbury está sendo zombada por seu caso amoroso com William e a resposta irritou muitas pessoas

Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, tornou-se uma das mulheres mais criticadas nos últimos meses, depois de ter sido associada romanticamente ao príncipe William após a divulgação de uma foto dos dois dançando muito próximos em uma boate em 2017.

Apesar de Hanbury ser casada com David Rocksavage, o sétimo marquês de Cholmondeley, e ter cuidado para manter sua vida longe da mídia, aquela foto que se tornou viral em 2019 a expôs da pior maneira.

De acordo com a mídia inglesa, a amizade de Hanbury com Kate Middleton desmoronou completamente após os rumores de romance e agora que foi alvo de piadas na televisão, ela saiu para se defender.

Rose Hanbury se defende depois de ser chamada de “a amante”

Rose Hanbury negou várias vezes ter tido um romance com o futuro rei da Inglaterra, mas as acusações continuam ganhando força, então o apresentador Stephen Colbert aproveitou a situação para fazer uma piada polêmica a respeito.

"O reino foi abalado pela aparente desaparição de Kate Middleton. Bem, agora os detetives da internet estão adivinhando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao fato de que seu marido e futuro rei da Inglaterra, William, está tendo um caso. Então acho que todos sabemos quem é a suposta outra mulher. Digam comigo: a marquesa de Cholmondeley", disse Colbert, causando indignação na nobreza.

Embora Hanbury tenha negado as acusações em uma declaração por meio de sua equipe legal ao Business Insider, dizendo ao veículo que "os rumores são completamente falsos", ele decidiu ir além e deixar um aviso por escrito para Colbert e CBS sobre seus comentários.

"O boato parece ter entrado recentemente nos principais meios de comunicação como resultado de outra piada feita a respeito disso no The Late Show with Stephen Colbert. Os advogados de Rose teriam mencionado que escreveram em nome de seu cliente para a CBS e outras organizações de renome na mídia para confirmar que a acusação é falsa", conforme relatado pela Vanity Fair.

As críticas não têm faltado pela ação de Hanbury no meio do diagnóstico de câncer que a princesa de Gales está enfrentando, e que a tem mantido afastada de seus compromissos enquanto passa por quimioterapias preventivas. No entanto, a decisão legal teria sido tomada pela nobre muito antes de se saber sobre a doença da esposa de William.