Quem teve mais ex-parceiros, JLo ou Ben Affleck? Aqui está o histórico amoroso de ambos os famosos

JLo y Ben Affleck selaram suas vidas em 2022, depois de 20 anos de terminar seu primeiro compromisso e até chegar ao altar com outras pessoas. O que parecia uma história de amor digna de Hollywood por essa segunda chance que se deram, agora vacila diante do público devido aos rumores de crise que cercam o casamento.

Desde vê-los viajando separados, sem usar a aliança de casamento e vendendo a mansão que compraram depois de se casarem, a maioria acredita que estão perto do fim.

Mas antes de se apaixonar novamente e se casar, estes são os ex-parceiros que JLo e Ben Affleck tiveram

A primeira vez que a diva do Bronx uniu sua vida a alguém foi quando tinha apenas 27 anos. A cantora se casou pela primeira vez em 1997 com Ojani Noa, um modelo e ator cubano. No entanto, o casamento durou menos de um ano.

De 1999 a 2001, ela estava namorando P.Diddy, mas rapidamente o romance desapareceu após dois anos, com uma polêmica de um tiroteio que também a envolveu. Pouco depois, ela abriu seu coração para Chris Judd. Eles se apaixonaram durante a gravação do vídeo ‘Love don’t cost a thing’ e se casaram em 2001, com apenas 8 meses de duração.

Em 2002, ela se apaixonou por Ben Affleck, mas em 2004 eles terminaram antes de se casarem devido ao assédio da imprensa. Ela se casou com Marc Anthony, seu casamento mais longo, que durou sete anos. Eles se casaram em 2004 e tiveram dois filhos antes de se separarem em 2011.

Além disso, JLo namorou por três anos com o dançarino 18 anos mais novo que ela, Casper Smart, mas em 2017 decidiu seguir em frente ao lado de Alex Rodríguez, com quem ficou noiva, mas tudo acabou em 2021.

Ben Affleck não fica para trás

Seu primeiro caso de amor com uma pessoa famosa foi com Gwyneth Paltrow, que conheceu em um jantar organizado por Harvey Weinstein em 1997. Eles atuaram juntos em ‘Shakespeare Apaixonado’ de 1998, mas terminaram definitivamente em 2000, após uma breve separação no ano anterior.

Passaram quatro anos até seu próximo relacionamento formal. Foi com Jennifer Garner, em 2004, e eles se casaram em Turks & Caicos em junho de 2005. Após o décimo aniversário de casamento, em 2015, anunciaram sua separação.

Depois disso, ele namorou Lindsay Shookus, produtora do Saturday Night Live, e Shauna Sexton por apenas alguns meses. Ana de Armas também conseguiu conquistá-lo por dez meses, até 2021.