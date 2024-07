Netflix: a aclamada série de época que dizem ser melhor do que ‘Bridgerton’ e é realmente viciante

‘Bridgerton’ é uma das séries de época mais assistidas na plataforma da Netflix. Suas três temporadas deixaram os espectadores pedindo por mais e logo para não desesperar. Mas antes de Lady Whistledown aparecer no streaming, houve uma série muito aclamada e considerada uma joia, que é ‘Downton Abbey’.

Este drama histórico foi lançado em 2010 e conquistou um lugar entre as séries mais reconhecidas dos últimos anos. A produção começa sua primeira temporada (com um total de 7 temporadas) com o naufrágio do Titanic, o trágico evento que foi o centro do filme de sucesso de James Cameron.

O drama britânico, produzido pela Carnival Films e Masterpiece para a ITV, narra como os diversos eventos históricos, desde a Primeira Guerra Mundial até o início do século XX, afetam a família aristocrática dos Crawley, estabelecida em uma luxuosa mansão no campo inglês.

Esta produção é especialmente voltada para os fãs de séries de época, mas é capaz de conquistar até mesmo aqueles que não são fãs desse gênero. A série está disponível na Netflix e é uma opção imperdível.

A produção e o figurino impressionantes

A série brilhou por sua produção com figurinos imponentes e elementos que marcam a passagem do tempo e das décadas.

A moda é um elemento essencial, especialmente para esta família de classe alta, e será refletida ao longo dos cem anos.

A obra-prima de Julian Fellowes segue os passos do Conde de Grantham (Hugh Bonneville), título herdado que o patriarca recebe em um de seus piores momentos. Seu casamento com Cora (Elizabeth McGovern), filha de um bilionário americano, ajuda-o a se recuperar, conforme relatado pelo El Confidencial.

O que era um casamento por conveniência se transforma em um relacionamento de amor, respeito e apoio que se consolida com três filhas: Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) e Sybil (Jessica Brown Findlay), que vivem com eles e também compartilham confidências com o serviço.

52 episódios cheios de histórias

A série foi transmitida de 2010 a 2015, abrangendo assim seis temporadas e 52 episódios. O sucesso de ‘Downton Abbey’ foi tão notável que em 2019 foi lançada sua primeira sequência cinematográfica, seguida por um segundo filme em 2022, intitulado ‘Downton Abbey: Uma nova era’, com o elenco original.

Este ano foi anunciado o terceiro lançamento, ‘Downton Abbey 3′, com data de estreia prevista para setembro de 2025.

A série recebeu numerosos prêmios, incluindo Globos de Ouro, Prêmios Emmy e Prêmios BAFTA. É hora de assistir a uma das séries mais aclamadas em seu tempo, então prepare-se para uma experiência que você não vai esquecer.