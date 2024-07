Conheça a nova música de Will Smith sobre o seu ‘momento mais sombrio’

Passaram-se dois anos muito difíceis para Will Smith após dar um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O renomado ator havia sido alvo de piadas e memes, mas principalmente respeitado por sua indústria antes desse evento vergonhoso, pelo qual Smith se desculpou várias vezes.

Agora, o cantor também tentou dar uma virada de página ao lançar um novo single, You Can Make It, no BET Awards 2024 e recebeu uma das maiores ovações da noite no teatro Peacock de Los Angeles.

O que diz a nova música de Will Smith, 'You Can Make It'?

Com uma apresentação espetacular, Smith apareceu no palco no meio de um círculo de fogo ao lado de Chandler Moore e um coral gospel. Seu novo single é um rap, um gênero ao qual ele nos acostumou desde que se tornou famoso em ‘Um Maluco no Pedaço’.

A música se chama You Can Make It (Você Pode Fazer Isso) e antes de sua apresentação, ele publicou um vídeo com um texto falando sobre sua nova música que o traz de volta ao mundo da música. “Em alguns dos meus momentos mais sombrios, a música sempre esteve lá por mim, para me levantar e me ajudar a crescer. É meu humilde desejo que ela possa fazer o mesmo por você e trazer toda a alegria e luz que você merece”, escreveu.

A letra da música ‘You Can Make It’, traduzida, é a seguinte:

"Não desista de mim, preciso que você aguente"

Eu sei que você está no meio da tempestade

Mas sei que pode enfrentá-la...

O caminho pode escurecer e você pode se sentir sozinho.

Não perca de vista para onde você está indo

“Porque sei que consegue fazê-lo...”

Sim, sei que você pode conseguir.

Eu sei que você pode conseguir

Você está na fumaça e no fogo

Na corda bamba, na corda de arame

Vejo que está quebrado e cansado

E toda a sua esperança expirou

Você acabou de terminar com a mudança e os jogos e a vergonha

E o mundo é uma loucura, toda a dor

Das chamas pelas quais você caminha

Mas ninguém com quem falar

O fantasma que te perseguirá

E pensamentos que zombarão de você

Tentando curar, mas as batalhas são duras

E se Deus é real

Apenas pergunte se ele vai ouvir

Tanta provas para a carne

Esgotado, ofegante para recuperar o fôlego

Caminhando pelo vale da sombra da morte

E quando pensas que já não te resta mais nada

Continue em frente

"Não desista de mim, preciso que você aguente"

Eu sei que você está no meio da tempestade

Mas sei que você pode enfrentar... a tempestade

Mas sei que você pode enfrentá-la...

Pode escurecer no caminho e sentir-se sozinho.

Não perca de vista para onde você está indo

Porque sei que consegue...

Sim, eu sei que você pode conseguir (você pode conseguir)

Eu sei que você pode conseguir

Eu sei que você pode lidar com isso.

Eu sei que você pode conseguir

Quanto mais escuro for o inferno que você tiver que suportar,

Quanto mais brilhante será o céu que você pode desfrutar

Quanto mais difícil for a queda, mais alto você se elevará.

Deus abre uma janela quando o diabo fecha a porta

Acredite em mim, tentaram sangrar Will Smith.

No espelho retrovisor vejo que a adversidade foi o presente

Para me elevar mais alto, os presentes requerem fé

Então seque seus olhos e então você encontrará o caminho.

Fora da loucura, fora do labirinto

Fora da tristeza em direção aos raios

A noite mais escura se tornará em dia

E cada tempestade fica sem chuva

Segura

"Não desista de mim, preciso que você aguente."

Eu sei que você pode enfrentar isso... Ohhh, ohhh, ohhh

Eu sei que você consegue...

Eu sei que você consegue (você pode)

Eu sei que você pode conseguir

Eu sei que você pode enfrentar isso (Você pode enfrentar isso)

Eu sei que você pode conseguir

Todos nós temos uma cruz para carregar

Mas há sabedoria no fogo

E cada momento é uma oportunidade