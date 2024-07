Ao estilo Marilyn Monroe? O momento embaraçoso que a rainha Letizia viveu por causa de seu vestido

A rainha Letizia e o rei Felipe VI estão mais uma vez cheios de orgulho pelos feitos de sua filha Leonor e agora a acompanharam durante a tradicional entrega de Reais Despachos e nomeações aos novos oficiais do Exército de Terra da Academia Geral Militar de Zaragoza.

A futura herdeira da coroa espanhola tornou-se o centro das atenções ao ser vista muito concentrada em seu uniforme militar de cor caqui, enquanto seus pais e sua irmã Sofia aguardavam à esquerda da Tribuna Real.

No entanto, nem tudo foi cor-de-rosa para Letizia, pois durante o evento sua roupa a fez passar por um momento desconfortável que foi capturado pelas câmeras e pelas pessoas presentes.

O desconfortável momento da rainha Letizia com seu vestido romântico

Letizia Ortiz é sinônimo de elegância e glamour devido ao estilo que manteve ao longo de seu mandato como rainha, por isso foram poucos os deslizes que teve até agora ao se vestir.

Para o evento de sua filha, ela optou por um vestido romântico com um toque primaveril, com suas flores, mangas curtas, decote em V e saia de comprimento midi com babados.

O design da marca Maje Paris se ajustava perfeitamente à estação do ano, mas o que a rainha não esperava era que o vento pudesse jogar contra ela, fazendo com que, no meio das notas do hino nacional da Espanha, a peça subisse até seus joelhos, deixando-a exposta.

Ortiz evitou que a situação avançasse segurando a saia com as mãos, um gesto pouco gracioso diante dos protocolos rígidos que regem as casas reais.

O seu vestido não foi o único a fazê-la sentir desconfortável no evento, pois o vento também deixou o seu cabelo desalinhado, o que a obrigava a lutar para segurar a saia e ajeitar o cabelo que constantemente invadia o seu rosto.

Apesar da situação, Ortiz soube como lidar com a situação e conseguiu concluir o ato sem maiores problemas, além de receber muitos elogios por sua colorida peça de vestuário.

O look dela foi complementado novamente com sandálias de salto baixo devido à lesão no pé que ela enfrentou nos últimos meses, então ela foi vista usando um calçado com cristais micro de Swarovski, que teriam um custo de 450 euros. Apesar de não terem uma sola e planta ultraplanas, ela não teve problemas em caminhar sobre a praça de paralelepípedos da Academia.