William assume nova função e impõe regras rígidas na família real

Devido à saúde fragilizada do pai, o rei Charles, e à recuperação de Kate Middleton após uma cirurgia abdominal bem-sucedida, o príncipe William tem assumido cada vez mais responsabilidades na família real britânica. Agora, ele ocupa o papel de “disciplinador da família real”, uma função anteriormente desempenhada pelo seu avô, príncipe Philip. Segundo o jornal Marca, esse novo papel levou William a tomar decisões rígidas, incluindo a exclusão do irmão, Harry, de retornar à família real em qualquer circunstância.

Diagnósticos de câncer na família real

No dia 17 de janeiro, foi divulgado que o rei Charles passou por um “procedimento corretivo” em Londres, devido a um aumento benigno na próstata. Após a cirurgia, ele ficou internado por três dias e recebeu alta no dia 29 do mesmo mês, com um prognóstico positivo.

Simultaneamente, Kate Middleton também enfrentava um diagnóstico de câncer, confirmado após uma cirurgia abdominal e exames pós-operatórios. Desde então, ela tem passado por quimioterapia preventiva. Em março, Kate compartilhou uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam a doença, enfatizando que ninguém está sozinho nessa luta. O Palácio de Kensington informou que a princesa está focada em seu tratamento e recuperação completa.

Durante esse período, a Duquesa de Iorque também comentou sobre a saúde de Kate e do rei Charles, destacando a seriedade dos tratamentos que ambos estão recebendo.

Reações e medidas na realeza

Com o rei Charles ainda em recuperação, suas atividades públicas foram retomadas em abril, mas com adaptações para minimizar riscos à sua saúde. William, por sua vez, tem sido rigoroso em suas novas responsabilidades, especialmente em relação ao retorno de Harry e Meghan Markle à família real. Desde que o casal abdicou de suas funções reais em janeiro de 2020, a relação com a família tem sido distante.