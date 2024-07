Veja a mansão que J. Lo e Ben Affleck compraram há menos de dois anos: quem ficou com a casa?

Os rumores de separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck estão cada vez mais fortes. Paparazzi capturaram o ator e cineasta retirando seus pertences da mansão que compartilhavam até recentemente, enquanto a atriz e cantora estava viajando pela Europa.

Fala-se de uma separação, da qual nenhum dos dois disse nada, há cerca de dois meses. Este episódio da mansão aumenta os rumores de que certamente há uma separação.

Para quem é que a casa fica? Para ninguém, Ben Affleck foi buscar as suas coisas porque puseram a mansão à venda, outro sinal de que algo está mal entre o casal, que está prestes a completar dois anos de casados, exatamente neste mês de julho de 2024.

Como é a mansão de Ben e Jen?

De acordo com o portal TMZ, Jennifer Lopez e Ben Affleck gastaram pelo menos US$50 milhões nesta casa, uma propriedade enorme no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, cercada por uma vegetação densa coberta de árvores, mas com uma bela vista da cidade.

Mansão Ben Affleck Jennifer Lopez Via Zillow

Como era de esperar pelo preço e pelo tamanho dos dois atores que assumiram o negócio, a propriedade localizada em Bel-Air possui algumas comodidades impressionantes, incluindo uma sala de cinema, academia, piscina e muito mais. No total, a mansão possui 10 quartos, 17 banheiros e várias cozinhas, o que a torna uma experiência muito confortável para Lopez e Affleck.

O TMZ informa que a casa, anteriormente colocada à venda pelo bilionário do Texas Todd Lemkin, foi inicialmente avaliada em US$65 milhões. Embora o casal ainda esteja resolvendo algumas “contingências” remanescentes, o preço de compra relatado de US$50 milhões significaria que eles chegaram a um acordo sobre a luxuosa propriedade.