Stranger Things: Maya Hawke revela um detalhe importante sobre a quinta temporada da série

Uma das séries do momento há algum tempo foi Stranger Things, mas como costuma acontecer quando as coisas demoram a chegar, os fãs começam a ficar impacientes e até entediados de esperar. Em uma entrevista recente, Maya Hawke voltou a gerar expectativa pelo sucesso da Netflix ao revelar um detalhe muito importante.

A atriz falou no Podcrushed sobre esta última leva de episódios do que provavelmente é o grande show carro-chefe da Netflix. Sabe-se que esta quinta temporada terá oito episódios que estão se perfilando para serem épicos cada um.

O que disse Maya Hawke sobre a quinta temporada de Stranger Things?

Na sua entrevista, Hawke, que interpreta um personagem querido como Robin, contou o motivo pelo qual levou tanto tempo para terminar a quinta temporada: “Leva muito tempo escrever cada temporada e muito tempo para filmá-las. Basicamente estamos fazendo 8 filmes”.

Estas palavras incentivam a considerar que pode se tratar de uma temporada semelhante ao encerramento da quarta, cujos episódios sete, oito e nove tiveram durações de 98, 85 e quase 150 minutos, respectivamente. Não é algo muito absurdo de se pensar, já que os irmãos Duffer prometeram que a temporada final dará todas as respostas que ficaram em aberto sobre o Upside Down.

A nova temporada será composta por oito episódios, começando com ‘The Crawl’. Segundo Jeff Sneider, os títulos dos episódios seguintes serão: ‘The Vanishing of [Spoiler] Wheeler’, ‘The Turbow Trap’ (ou possivelmente ‘The Turnbow Trap’), ‘Sorcerer’, ‘Shock Jock’ e ‘Escape From Camazotz’. Embora as durações exatas dos episódios não tenham sido confirmadas, especula-se que o primeiro, com um roteiro de aproximadamente 100 páginas, possa ultrapassar uma hora de duração.

Os showrunners garantiram ter um documento de 25 páginas desde a primeira temporada que detalha a mitologia e os detalhes do Upside Down e que, como Ross Duffer sugere, será bem utilizado em sua última viagem a Hawkins. “A única coisa que não exploramos no volume 2 [da temporada 4] é a mitologia do Upside Down. A insinuamos. Tenho certeza de que alguém no Reddit poderia conectar os pontos, mas a temporada 5 realmente se baseia em fornecer muitas dessas respostas sobre o Upside Down”.