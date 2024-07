O gesto carinhoso de Taylor Swift com Simone Biles por usar uma de suas músicas em sua rotina de treinos

Simone Biles prepares for competition at the United States Gymnastics Olympic Trials on Friday, June 28, 2024 in Minneapolis.(AP Photo/Charlie Riedel)

Simone Biles já garantiu sua viagem direta para Paris. A superestrela da ginástica conquistou sua terceira viagem ao palco mais importante de sua disciplina depois de vencer as eliminatórias olímpicas dos Estados Unidos no domingo à noite, mas, dias antes, durante os treinos, a ginasta realizou sua rotina especial com um arranjo musical de uma artista que também representa muito bem o país de ambas: Taylor Swift.

A ginasta, que registrou um total de 117.225 nos dois dias de classificação para garantir o único lugar automático na equipe de cinco mulheres, mostrou suas inclinações 'swifties' com uma música de Taylor Swift para sua rotina de solo.

Qual foi o gesto de Taylor Swift com Simone Biles depois de ela usar uma música para sua rotina de preparação para os Jogos Olímpicos?

Ao som de ‘…Ready for it?’, do álbum Reputation de Swift, a ginasta maravilhou os espectadores na sexta-feira, dia 28. A reação de Taylor nas redes sociais não demorou: “Já vi isso muitas vezes e ainda não estou pronta. Mas ela está”, compartilhou a artista em sua conta do Twitter, mostrando seu apoio à sua compatriota para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começam na sexta-feira, dia 26 deste mês.

Biles volta à plataforma mais prestigiosa da ginástica, como muitos outros esportes, três anos após os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde se retirou de várias finais para priorizar sua segurança e saúde mental.

Ela irá para Paris como uma das favoritas incontestáveis para garantir o ouro olímpico que conquistou em 2016, mas também com algumas coisas para melhorar.

A atleta de 27 anos acabou de conquistar seu sexto título mundial e seu oitavo e nono campeonato nacional (ambos recordes), consolidando ainda mais seu status como a melhor em seu esporte.