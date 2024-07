O aviso de Matt Damon para Ben Affleck sobre JLo que teria influenciado no seu suposto divórcio

Tudo indica que o divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck é iminente, devido às pistas deixadas pelo casal nos últimos dias, como seus gestos frios durante raras saídas juntos, as viagens individuais de ambos e até a mudança do ator da casa que compartilhava com a diva do Bronx.

Embora ambos tenham se recusado a esclarecer a situação que enfrentam, Affleck foi visto pegando seus pertences da mansão em Beverly Hills enquanto ela está viajando pela Europa. De acordo com imagens captadas pela revista People, o famoso foi visto tirando sacolas e caixas com seus objetos pessoais.

Além disso, Ben estaria procurando uma residência próxima à sua ex-esposa Jennifer Garner para ficar mais perto de seus filhos: Violet, Seraphine e Samuel, pois seu apoio tem sido crucial nesta nova fase de separação.

Matt Damon teria influenciado no divórcio de Ben Affleck e JLO

Ben Affleck se encarregou de apoiar Jennifer Lopez em todos os seus projetos, sendo visto ao seu lado em todos os tapetes vermelhos e estreias, embora em muitos deles fosse acusado de estar "infeliz" por causa de suas expressões de amargura.

"Uma fonte próxima ao casal disse ao Daily Mail: 'Ben tem passado muito tempo focado nos projetos de JLo'."

Será que isso foi o que levou Matt Damon, o melhor amigo de Ben Affleck, a se envolver na relação, já que aparentemente ele não concordaria com o comprometimento do ator com sua esposa, deixando de lado sua carreira e projetos.

"Quando as coisas começaram a desmoronar, ele disse que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse, mas queria que ela se concentrasse em seu trabalho (...) Ben passou muito tempo focado nos projetos de JLo e Matt perguntou a ele: 'O que ela fez pela sua carreira?'", acrescentaram as fontes.

De acordo com relatos da mídia internacional, JLo teria tentado resolver a crise amorosa a todo custo, mas seus esforços não teriam dado frutos, apesar de ambos continuarem usando seus anéis de compromisso e se recusarem a dar detalhes sobre o que realmente estão enfrentando.

Além da mudança de Ben, o casal apelidado de Bennifer colocou à venda várias peças de arte valiosas que decoravam sua mansão em Beverly Hills, incluindo quadros de artistas contemporâneos e esculturas exclusivas.