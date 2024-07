Mãe de soldado morto no Afeganistão critica a entrega do prêmio ao príncipe Harry

A mãe de Pat Tillman criticou duramente a ESPN depois que anunciaram que o prêmio, nomeado em homenagem ao seu falecido filho, seria concedido este ano ao príncipe Harry no ESPY Awards de 2024.

Prêmio Pat Tillman para o príncipe

A ESPN anunciou recentemente que o duque de Sussex receberá uma das três maiores honrarias da noite, o prêmio Pat Tillman por seu serviço.

“Fico surpreso que tenham escolhido alguém assim. Pergunto-me por que escolheriam uma pessoa tão controversa para receber o prêmio”.

Embora Tillman tenha dito que estava "encantada" de ver o príncipe receber o Prêmio Pat Tillman de Serviço 2024, há destinatários que são "muito mais adequados".

Patrick Tillman Twitter (Twitter)

Por que você não concordou que o príncipe recebesse o prêmio Pat Tillman de Serviço 2024?

"Há pessoas que trabalham na comunidade de veteranos que estão fazendo coisas incríveis para ajudar os veteranos. Essas pessoas não têm o dinheiro, os recursos, as conexões ou os privilégios que o príncipe Harry tem. Sinto que esse tipo de pessoas deve ser reconhecido."

Tillman deixou a NFL para se alistar no exército após os ataques de 11 de setembro. Ele morreu no Afeganistão em 2004, aos 27 anos de idade.

De acordo com um comunicado de imprensa, Harry receberá o prêmio "em homenagem ao seu incansável trabalho para gerar um impacto positivo na comunidade de veteranos através do poder do esporte".

Onde e quando assistir à cerimônia de premiação?

"O príncipe Harry, Duque de Sussex, receberá o Prêmio Pat Tillman de Serviço, um prêmio concedido a uma pessoa com forte conexão com esportes que serviu aos outros de uma maneira que reflete o legado do ex-jogador da NFL e Ranger do Exército dos EUA, Pat Tillman", acrescenta o comunicado.

Ainda não foi anunciado se Harry irá comparecer à cerimônia para receber o prêmio pessoalmente. O ESPYS 2024 será apresentado por Serena Williams e será transmitido ao vivo na quinta-feira.