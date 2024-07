Julia Roberts desperta ‘ódio’ dos fãs de Taylor Swift após essa conduta com Travis Kelce

A cantora Taylor Swift brilhou em seu terceiro concerto oferecido na cidade de Dublin, Irlanda, na noite deste domingo, como parte de sua turnê Eras Tour, onde proporcionou um espetáculo para um estádio lotado, e teve uma surpresa gratificante: mais uma vez seu amorzinho, o jogador da NFL, Travis Kelce, apareceu inesperadamente para aplaudi-la de pé. Além disso, ele fez um grande gesto ao usar o boné de veludo que ela costuma usar.

O atleta, que se apressou para chegar ao concerto vindo de um casamento na Califórnia, chegou enquanto sua namorada, de 34 anos, cantava ‘August’ com um conjunto vermelho fluido. Swift capturou ‘o momento exato em que seus olhos pousaram na tenda e ele percebeu que ele estava lá' em um vídeo viral do X.

A vencedora do Grammy aparentemente apontou para Kelce, de 34 anos, enquanto cantava, seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Em imagens adicionais de um fã, o tight end dos Kansas City Chiefs parecia reagir à sua alegria com um aceno, como relatado pelo portal Page Six.

Kelce, de 34 anos, foi visto junto com outros convidados na área VIP, incluindo Julia Roberts, Stevie Nicks e a atriz de ‘Bridgerton’ Florence Hunt.

As ‘mãozinhas’ de Julia Roberts enfureceram os fãs

A atriz renomada de 56 anos estava desfrutando do concerto, mas também interagiu com Travis, momento que foi capturado pelos fãs. No vídeo que rapidamente circulou pelas redes sociais, vemos como a estrela de Hollywood não para de tocar o ombro e parte do peito do atleta.

Até fez cócegas no peito dele enquanto conversava e ria com ele em um vídeo que circula no TikTok. Roberts, que é casada com o diretor de fotografia Danny Moder desde 2002, segurou os braços de Kelce enquanto dizia algo que o fez explodir de rir.

O encontro carinhoso parecia mútuo, já que o jogador da NFL acariciava calorosamente os braços da atriz e tinha um grande sorriso no rosto. No entanto, alguns usuários das redes sociais consideraram a interação altamente inapropriada, pois também era visível o desconforto de Kelce e ele não sabia como sair da situação, tentando várias vezes afastar a mão da atriz.

“Isso está meio estranho”, “Por que ela está tocando ele assim”, “Sou a única que se sente desconfortável com o que ela está fazendo?”, “Ele estava desconfortáveeel”, “Julia, deixa o travesso é do meu Tayy, está claro né?”, “Julia abraçando ele, ele tentava se afastar”, “Por que ela o abraça tanto” e “Julia Roberts é fã do relacionamento”, foram alguns dos comentários deixados pelos swifties.