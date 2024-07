Esposa de Bruce Willis dá comovente mensagem em sua luta contra a demência do ator

Desde o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD) do ator Bruce Willis, sua esposa Emma Heming Willis se uniu na luta para criar consciência sobre essa síndrome que causa degeneração do lobo frontal do cérebro humano, afetando a memória e a capacidade de comunicação.

Através de duas publicações em sua conta do Instagram, a esposa de Bruce Willis falou sobre Spencer Cline e Paul, que estão percorrendo os Estados Unidos de bicicleta para arrecadar fundos para pessoas com essa condição e aumentar a conscientização. Emma Heming Willis os apoiou compartilhando seu caso e afirmando que os tem apoiado com um dólar por milha.

De acordo com The Mirror, a modelo também compartilhou que Bruce Willis os convidou para “se hidratarem” para não serem afetados pelo sol e calor inclementes.

"Isto é uma loucura! Mas esse é o efeito que o FTD nos deixa. Nos apaixona e nos motiva a trabalhar pela mudança e sermos vistos. Deixe-me dizer algo: Vemos vocês, Spencer e Paul! Também consigo ver que vocês estão recebendo cobertura da mídia! Consigo imaginar o que Bruce diria: 'Espero que se lembrem de se hidratar'. Estou de acordo. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse Emma em um vídeo no Instagram.

Ele afirmou que "tenho muitas razões pelas quais defendo (a causa da luta perante a FTD), mas uma delas é que esta é uma forma para que eu e nossa família possamos recuperar nosso poder nisso. A FTD tem uma forma de reescrever toda a sua vida".

Ele continuou dizendo que "mas, ao defender nossa família e a família de outra pessoa, sinto que esse tem sido realmente o ingrediente secreto. Isso me motivou e me fez sentir melhor em relação a essa jornada. Então estou animado que você se junte a esse movimento. Lamento que você tenha que fazer isso, mas prometo que muitas coisas boas virão disso. Então, boa sorte".

Bruce Willis e o apoio de sua família diante da demência

A família de Bruce Willis tem se mostrado unida com ele e entre eles, no meio da batalha contra a demência do ator. Através das redes sociais e em entrevistas, sua esposa, suas filhas e sua ex Demi Moore expressaram apoio e carinho ao ator, de 69 anos.

Emma Heming Willis e Demi Moore apareceram em fotos ao lado do ator de 69 anos, com quem têm algo em comum: ele é o pai de suas filhas.

A demência frontotemporal é progressiva, portanto, do ponto de vista médico, só há maneiras de lidar com a situação à medida que o paciente vai se deteriorando cognitivamente.