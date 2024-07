Brasil enfrenta a Colômbia e pode se classificar como primeiro do grupo na Copa América; confira horário e onde assistir o confronto

O Brasil finaliza hoje a fase de grupos da Copa América e, após um empate e uma vitória, precisa vencer novamente para avançar à próxima fase como primeiro da chave D.

Contudo, o adversário não é nada fácil. A seleção brasileira enfrenta uma embalada Colômbia, que vem de duas vitórias e precisa apenas de um empate para avançar como líder do grupo, que ainda conta com Paraguai, já desclassificado após duas derrotas, e Costa Rica, que vê o sonho de classificação bem longe.

Brasil ainda corre (poucos) riscos

Em segundo lugar no grupo, com quatro pontos, a seleção brasileira está praticamente classificada para a próxima fase. Contudo, ainda há esperanças para a Costa Rica, que soma apenas um ponto.

Enfrentando o já eliminado Paraguai, a seleção costarriquenha precisa tirar uma diferença de seis saldos de gols do Brasil.

Veja o gabarito do que o Brasil precisa para avançar em primeiro e o que precisa ocorrer para a seleção comandado por Tite ser e eliminada:

Para ser líder: vencer a Colômbia;

Para se classificar em segundo: empate com a Colômbia ou derrota, mas no segundo caso a Costa Rica não pode vencer o Paraguai e não pode tirar a diferença de seis gols;

Para o Brasil ser eliminado: precisa perder para a Colômbia, além da Costa Rica vencer o Paraguai e tirar a diferença de seis em saldo de gols.

Retrospecto Brasil x Colômbia

Nos confrontos entre as duas seleções, são 21 vitórias brasileiras, 11 empates e apenas quatro derrotas. No último jogo entre as duas equipes a seleção colombiana saiu vencedora por 2x1, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, em 2023.

Horário do jogo e onde assistir

O jogo entre Brasil e Colômbia ocorre nesta terça-feira (2) no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA). A partida começa às 22h (horário de Brasília) e pode ser assistida na Rede Globo (sinal aberto) e sportv (sinal fechado), com transmissão a partir das 21h30.

Brasil na Copa América

O Brasil vem de dois jogos bem distintos na competição. Na estreia apresentou um futebol morno, empatando sem gols com a Costa Rica.

Já no segundo jogo o time apresentou uma postura diferente, goleando por 4x1 a seleção paraguaia.