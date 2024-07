Após anos de ausência, Will Smith voltou à música

Na maioria da bem-sucedida carreira de Will Smith, sua transcendência mundial se deu graças às destacadas atuações em diversos filmes de gêneros como drama, comédia ou ação, destacando-se, sem dúvida, a que lhe permitiu conquistar seu primeiro e único Oscar em 2022, graças à sua interpretação no filme baseado no pai das irmãs Venus e Serena Williams, ‘Rei Richard’.

No entanto, não se pode esquecer que os primeiros passos do americano de 55 anos foram no mundo da música, profissão com a qual ele voltou a se envolver nos últimos dias depois de vários anos de ausência nos palcos musicais, conforme relatado pela agência EFE, ao detalhar sobre sua apresentação mais recente em Los Angeles, na cerimônia de entrega dos prêmios BET 2024, na qual ele apareceu acompanhado dos músicos Chandler Moore e do Sunday Service Choir.

Retorno musical

Ele sempre carinhosamente lembrado como ‘O Príncipe do Rap’, já havia dado uma prévia musical na surpreendente participação no palco do festival de Coachella, no mês passado de abril.

O retorno aos palcos também significou o lançamento de sua nova música, “You Can Make It”, música que foi seguida pela interpretação da música tema do primeiro filme de sucesso da série de filmes de ação, ‘Homens de Preto’, que estreou há 27 anos.

Horas antes do lançamento da nova música no evento, Will Smith publicou um vídeo na rede social Instagram, no qual detalhou os aspectos da música que o oficializam de volta ao entretenimento musical: “Nos meus momentos mais sombrios, a música sempre esteve lá por mim, me levantando e me ajudando a crescer. É meu humilde desejo que ela possa fazer o mesmo por você e te trazer toda a alegria e luz que você merece”, escreveu na postagem.