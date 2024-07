‘Vestido da Vingança’: Como Diana transformou uma traição em glamour

Há três décadas, em 29 de junho de 1994, a Princesa Diana escolheu um visual que se tornou um ícone de empoderamento e resposta pública: o famoso “vestido da vingança”. Esse evento se deu no mesmo dia em que o Príncipe Charles admitiu publicamente sua infidelidade em uma entrevista televisiva, uma revelação que abalou a imagem da realeza britânica.

Naquela noite, em vez de se esconder diante do escândalo, Diana compareceu a um baile com um vestido preto, ousado e ajustado, que deixava ombros e coxas à mostra. O contraste com o código de vestimenta conservador da família real foi marcante, já que tradicionalmente as mulheres da realeza britânica optavam por roupas que cobriam mais o corpo e usavam preto apenas em funerais. No entanto, Diana já havia desafiado essas convenções anteriormente, usando preto em outros eventos.

O vestido, criado pela estilista Christina Stambolian, foi encomendado três anos antes, mas Diana hesitou em usá-lo devido ao seu caráter revelador. A estilista lembrou que a princesa queria algo mais discreto e menos arriscado, mas foi encorajada a mostrar suas pernas e ser ousada. O resultado foi um look que causou um grande impacto e virou manchete em vários jornais britânicos. O DailyMail, por exemplo, destacou: “Charles explode, enquanto Diana deslumbra”. O The Sun também não poupou elogios: “A vingança é chique: esplêndida, Di, na noite de ontem, mostra a Charles o que ele perdeu.”

Escolha de última hora

Interessantemente, o vestido da Stambolian não era a primeira opção de Diana para aquela noite. Inicialmente, ela havia escolhido um vestido da grife Valentino. No entanto, após a imprensa ter acesso a essa informação, Diana decidiu mudar de planos e optou pelo vestido preto, que se tornou um símbolo de sua independência e força.

Stambolian contou que, apesar de ter ficado desapontada pela demora da princesa em usar sua criação, entendeu que Diana esperava pelo momento certo. E de fato, quando finalmente vestiu a peça, Diana estava deslumbrante, comparada a um “lindo pássaro negro” pela própria estilista.