Quanto custa ter uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood?

Várias celebridades são reconhecidas a cada ano com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood

O Passeio da Fama de Hollywood é um dos locais mais movimentados da Califórnia, pois atraem centenas de pessoas a cada ano, para ver seu artista favorito imortalizado, sendo uma grande conquista para as celebridades receberem esse reconhecimento em suas carreiras.

Então, aqui nós te contamos quanto custa ter uma estrela neste passeio, e os requisitos necessários.

A história da Calçada da Fama de Hollywood

O Passeio da Fama se estende ao longo de Hollywood Boulevard e Vine Street, abrigando mais de duas mil estrelas de celebridades de renome internacional.

O conceito do Passeio da Fama foi desenvolvido na década de 1950 pelo presidente da Câmara de Comércio de Hollywood, E.M. Stuart, que buscava uma maneira de honrar as personalidades mais influentes do cinema, televisão, música, teatro e rádio.

Inaugurado em 1958 pelo artista californiano Oliver Weismuller, o design original incluía estrelas de cinco pontas incrustadas nas calçadas de concreto, cada uma gravada com o nome e o logotipo do artista homenageado.

Atualmente, a seleção de celebridades que farão parte do Passeio da Fama é responsabilidade da Câmara de Comércio de Hollywood.

Passeio da Fama de Hollywood

Quanto custa ter uma?

Inicialmente, são necessários US$250 para apresentar a candidatura. Se for aceito, a pessoa selecionada deve pagar US$75 mil. Este valor cobre os custos associados à criação, instalação e manutenção contínua da estrela no Passeio da Fama.

Normalmente, esses gastos são assumidos por estúdios de cinema, academias de treinamento e clubes de fãs.

Uma vez que uma celebridade é selecionada, ela tem dois anos para agendar sua cerimônia antes que seu pedido expire. Normalmente, contam com a ajuda de sua equipe de gestão para organizar todos os preparativos necessários.