Ela é criticada, mas Selena Gomez está vivendo seu melhor momento e está calando os haters

Selena Gomez tem sido uma das figuras mais reconhecidas e queridas do entretenimento mundial, conquistando a todos com seu talento, carisma e notável resiliência na luta contra o lúpus. Desde sua ascensão à fama como estrela jovem no Disney Channel e depois se estabelecendo na indústria musical, Selena demonstrou uma versatilidade imparável. No entanto, seu caminho para o sucesso não tem estado isento de desafios significativos, os quais ela enfrentou com uma força e graça que a tornaram um exemplo a seguir.

Independentemente de a estrela de ‘Only Murders in the Building’ ter sido sempre muito aberta sobre suas batalhas pessoais, mostrando seus momentos de vulnerabilidade e expressando sua gratidão àqueles que a levaram ao topo, a sociedade tem se empenhado em criticá-la por tudo. O motivo mais recente de críticas tem sido seu relacionamento com o produtor Benny Blanco, que sempre é atacado por sua aparência física. Além disso, muita gente têm criticado ela por “exagerar” sua doença e até a acusaram de “fazer-se de vítima”.

Selena Gomez cala os haters ao colocar suas prioridades em primeiro lugar

Recentemente, Gomez fez uma aparição especial no Jimmy Kimmel Live, onde compartilhou suas experiências trabalhando com Martin Short e Steve Martin em ‘Only Murders in the Building’, expressou sua admiração por Paul Rudd, falou sobre seu tempo no set com Meryl Streep, celebrou Emilia Pérez por ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Cannes e falou sobre o reboot de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’.

Para a ocasião, Selena chegou ao estúdio com um vestido bustier justo em crepe de lã da Versace da coleção Outono 2024. O vestido apresentava um decote em forma de andorinha, mangas de chiffon transparente e os icônicos botões de Medusa, exalando uma mistura de sofisticação clássica e elegância moderna. O visual foi ainda mais acentuado com os sapatos de salto alto pretos Versace Gianni Ribbon, as joias de Simon G e a bolsa Nirvana da Aupen.

Por isso, muitos a criticaram; no entanto, algo que passou despercebido e deveria ser aplaudido é o gesto com o qual demonstrou seus bons valores e que está tão focada em suas prioridades que não há espaço para os haters. A atriz chegou ao set acompanhada de seus avós, com quem mantém um relacionamento muito próximo.

Há alguns meses, a cantora falou sobre eles e mostrou sua grande qualidade humana. Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, a estrela de Selena + Chef falou sobre viver com sua Nana e seu pai. "Se é uma terça-feira à noite qualquer, definitivamente vou comer algo que minha avó fez, provavelmente [na] noite anterior. Moro com meus avós, então sempre estamos na cozinha e sempre estamos cozinhando".

"Há vários anos, a atriz enfatizou que sempre recorre aos seus avós para encontrar conforto nos momentos difíceis: 'O avô tem ouvidos que realmente ouvem (às vezes), braços que sempre apoiam e um amor que nunca acaba', publicou em uma ocasião."

Selena tem contrariado essas críticas com uma atitude positiva e um foco na autoaceitação. Em várias ocasiões, ela falou abertamente sobre a importância de amar e cuidar do seu corpo, independentemente das opiniões externas. Sua mensagem de empoderamento corporal tem ressoado profundamente com seus seguidores, inspirando muitos a aceitar e valorizar suas próprias imperfeições. Além de sua carreira e sua luta pessoal, Selena Gomez é uma mulher de princípios claros e prioridades bem definidas.