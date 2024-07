´Divertida Mente 2´: esta é a emocionante história real da menina que inspirou o filme da Pixar

Este é outro exemplo do porquê ´Divertida Mente 2´ retrata uma trama tão real. O filme que não para de gerar vendas e comentários positivos ao redor do mundo continua revelando detalhes por trás da sua criação, neste caso, a história real da menina que inspirou Riley.

Embora o filme se concentre muito no desenvolvimento da convivência das emoções que habitam a cabeça de Riley, a realidade é que este filme teve um personagem real que viveu todas essas mudanças emocionais por dentro, Elie, a filha do diretor da Pixar, Pete Docter.

De acordo com uma entrevista que o produtor concedeu ao ‘The Washington Post’, ser pai mudou sua vida. Vivendo sua fase de paternidade, ele encontrou inspiração ao observar as mudanças emocionais em sua filha, Elie, quando ela tinha 11 anos. Segundo ele explicou, quando era mais nova, Elie estava cheia de alegria, mas à medida que crescia, tornou-se mais quieta e retraída.

- Divertida Mente -



Pete Docter teve uma infância difícil quando sua família se mudou para a Dinamarca, sentindo-se excluído na escola. Em 2009, ele percebeu que sua filha Elie estava passando por uma situação semelhante e começou a refletir sobre o funcionamento das emoções. pic.twitter.com/WEpcTa9HoL — Curro Narváez (@CurroNarvaez) 4 de agosto de 2019

E embora as mensagens deixadas ao longo do desenvolvimento de ´Divertida Mente 2´ sejam muito positivas, o renomado diretor assegurou que ver sua filha mudar o entristecia, já que ele costumava ser uma parte ativa do mundo imaginário que ela havia criado. Este doloroso, porém belo processo de transformação foi uma inspiração fundamental para a criação de ´Divertida Mente 2´ . O filme, lançado em 2015, explora as emoções humanas a partir de uma perspectiva única, situando-se na mente em vez do cérebro.

O filme captura a complexidade das emoções ao mostrar como Riley, a protagonista, passava por grandes mudanças, como uma mudança de casa e de escola. Segundo Docter, “isso foi algo fundamental ao longo de todo o filme: tentar capturar essa dificuldade - que as crianças crescem, é triste, é bonito e é necessário”.