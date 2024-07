De que morreu Martin Mull? O famoso ator de ‘Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira’ e ‘Dois Homens e Meio’

Neste sábado, 29 de junho, foi relatada a morte de Martin Mull, um ator muito querido do público em geral. O americano é lembrado por entreter os jovens todas as tardes, através de sua participação na série ‘Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira’.

ANÚNCIO

Martin Mull interpretou William Kraft, também conhecido como Sr. Kraft, o diretor da escola que Sabrina frequentava, interpretado por Melissa Joan Hart. Na verdade, a própria atriz compartilhou em suas redes sociais uma mensagem com uma foto do lendário ator.

Sabrina La Bruja Adolescente

“Descanse em paz, amigo. O incrível Martin Mull (Diretor Kraft) partiu para o seu descanso eterno. Tenho tantas boas lembranças de trabalhar com ele e ficar maravilhada com a diversidade do seu talento (...) Uma vez ele me disse que aceitava todos os trabalhos que lhe ofereciam, caso o trem chegasse ao fim, pois neste negócio tende a parar rapidamente. Mas ele era um artista que gostava de pintar e construir coisas com as mãos, um músico e um homem maravilhoso que sou melhor por conhecer. Sentiremos sua falta, mas este mundo se beneficiou de sua presença aqui. Minhas mais sinceras condolências à sua família e amigos. Continuarei apreciando a obra de arte de Martin Mull pendurada em minha casa!”, disse a atriz que interpretou Sabrina.

A informação sobre a morte de Martin Mull foi divulgada por sua filha, Maggie Mull. "É com dor que compartilho que meu pai faleceu em casa no dia 27 de junho, após uma valente luta contra uma longa doença. Ele nunca deixou de ser engraçado. Seus amigos e colegas artistas, comediantes e músicos sentirão profundamente sua falta".

Não especifica qual era a doença, mas o ator tinha 80 anos. Além de seu trabalho em ‘Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira’, nos últimos anos ele é lembrado por interpretar o farmacêutico em ‘Dois Homens e Meio’.