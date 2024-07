Como termina Cressida nos livros de ‘Bridgerton’? Sua história é um pouco diferente na série

A terceira temporada de Bridgerton foi um grande sucesso na Netflix. No entanto, algumas situações da trama dividiram os fãs da série devido às diferenças em relação ao livro.

Adaptação do romance Seducing Mr. Bridgerton, a entrega fez várias mudanças no material original que não agradaram a todos, como os acontecimentos envolvendo o personagem Cressida Cowper.

Na quarta parte da série literária de Julia Quinn, Cowper é uma figura antagônica importante, mas os eventos da produção se desenvolveram de forma diferente do que foi exposto nas páginas.

Jessica Madsen interpreta a Cressida Cowper em 'Bridgerton' | Liam Daniel / Netflix (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Como a história de Cressida mudou do livro para a série Bridgerton?

Na saga de livros de romance escritos por Quinn, Cressida Cowper é uma jovem da alta sociedade que se destaca tanto pela sua aparência física graciosa quanto pela sua competitividade, conforme relata a Univisión.

Ela frequentemente frequenta os eventos sociais que ocorrem na capital da Inglaterra e é vista como uma concorrente para as debutantes, principalmente as filhas do casal Bridgerton.

Lady Cowper, sua mãe, é caracterizada por sua ambição e desejo de casá-la com um homem de alto status social, algo que tem peso nas diferentes ações de Cressida nos romances.

Na série, o público a conhece na primeira temporada e a vê competir com Daphne Bridgerton. Enquanto na terceira temporada, ela rivaliza com Penelope Featherington pelo excêntrico Lord Debling.

No entanto, isso não acontece nos livros porque Debling só existe na adaptação do romance para a tela da plataforma. Além disso, Cressida é viúva em Seducing Mr. Bridgerton.

Na entrega anterior, “Dou-te o meu coração”, ela se casa com Lord Twombley, mas ele falece e a deixa com problemas financeiros. Por isso, ela se autoproclama Lady Whistledown no livro sobre’Polin’.

E é que queria reivindicar a recompensa oferecida pela Lady Danbury. Na série, também ocorre essa situação, mas é a rainha Charlotte quem oferece dinheiro para descobrir a identidade da misteriosa escritora.

Como se descobre que Cressida não é Lady Whistledown no livro?

No livro, Cressida também descobre que é Penelope quem escreve a coluna de fofocas e a chantageia para não revelar seu segredo quando ela já está casada com Colin Bridgerton.

A antagonista pede uma quantia enorme em troca de guardar silêncio, mas sua chantagem desmorona quando Bridgerton intervém e revela publicamente que sua esposa é Lady Whistledown.

Colin faz a revelação em um baile organizado por sua irmã Daphne sem avisar antes a Penelope. A declaração causa uma grande impressão, mas evita que Cressida se aproveite de sua amada.

Se você assistiu à terceira parte, com certeza notou que há muitas mudanças em relação a como a revelação de Whistledown aconteceu perante a alta sociedade, começando pelo fato de que foi Penelope quem o fez.

Qual é o final de Cressida nos livros da saga Bridgerton?

Na história de Quinn, Cressida é retratada como uma pessoa mentirosa e ambiciosa por dinheiro, mas consegue se manter na alta sociedade apesar disso e de suas dificuldades financeiras.

No entanto, ela nunca é feliz. No livro ‘Dez coisas que gosto em você' da saga, é revelado que Lady Twombley teve uma vida infeliz e solitária como viúva devido ao incidente com Whistledown.

O seu triste final nos romances de Bridgerton difere do que aconteceu no final da terceira temporada da série, onde Cowper vai viver no País de Gales com a sua tia. No entanto, é possível que ele regresse e tenha o mesmo desfecho.