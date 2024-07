Christian Chávez lembrou quando a imprensa lhe roubou a oportunidade de sair do armário

Sair do armário é uma decisão muito pessoal, no entanto, algumas figuras públicas sentiram uma pressão muito maior para fazê-lo em algum momento de suas carreiras, enquanto a outros foi tirada a oportunidade de fazê-lo quando estivessem prontos, como aconteceu com Christian Chávez.

O integrante do RBD lembrou aquele momento escuro e doloroso na primeira edição dos prêmios ‘As Vozes do Orgulho’, organizados pelo portal LGBTIQ+ mais importante da América Latina: Escandala.

Christian Chávez aproveitou esta ocasião para apresentar o documentário “Puto”, onde decidiu usar essa palavra que o afetou muito enquanto crescia, para transformá-la em um elogio ou palavra empoderadora.

Christian Chávez sentiu-se pressionado a sair do armário no auge de sua carreira

"Por casualidades da vida, realizei meu sonho e me tornei famoso... A imprensa infelizmente roubou minha narrativa, roubou minha oportunidade de poder sair do armário e contar uma história que eles quiseram contar", disse Christian Chávez.

Nesse momento, a TVNotas conseguiu obter fotos do seu casamento no exterior com outro homem, o RBD estava no auge da popularidade e entraram em contato com o produtor Pedro Damián para informar o ator sobre o que estava acontecendo.

Christian Chávez chegou a pensar que seria expulso do grupo e que sua carreira havia acabado, pois não podia negar as fotos ou inventar uma história, então teve que sair do armário antes de estar preparado.

O membro do RBD contou várias vezes sobre as sequelas psicológicas que esta experiência deixou nele, uma vez que chegou a pensar em acabar com sua vida, mas conseguiu superar e seguir em frente, em parte graças ao apoio dos fãs do grupo.