Cameron Díaz está sendo criticada nas redes sociais pelo nome que deu ao seu filho: "Pobre criança"

Há meses, Cameron Díaz, de 51 anos, e seu marido Benji Madden, de 45 anos, deram as boas-vindas ao seu filho mais novo. O casal de artistas anunciou o nascimento do bebê através de uma emocionante postagem no Instagram. Lá, eles expressaram o quão adorável ele é e revelaram seu nome. No entanto, a escolha de um nome tão único e incomum causou grande preocupação entre os fãs da atriz.

Cameron Díaz está recebendo fortes críticas

"Estamos abençoados e emocionados em anunciar o nascimento do nosso filho, Cardinal Madden. Ele é incrível, e todos estamos muito felizes por ele estar aqui. Por segurança e privacidade da criança, não vamos publicar nenhuma foto, mas ele é muito fofo", comentou a atriz na publicação do Instagram.

E acrescentou: “Nos sentimos tão abençoados e gratos. Enviando muito amor da nossa família para a sua!!! Os meus melhores votos e boa tarde!!!”

Além disso, Cameron Diaz optou por não revelar a data de nascimento de seu bebê, nem qualquer detalhe sobre sua concepção.

A atriz revelou o nome de seu filho através das redes sociais

O anúncio apresentava uma obra de arte comovente com uma legenda emocionante: "Um passarinho me sussurrou". A expressão parece prestar homenagem ao nome tão peculiar de seu filho, Cardinal, inspirado no pássaro vermelho nativo da América do Norte: o cardeal vermelho.

No entanto, dezenas de internautas inundaram a seção de comentários com opiniões divididas ao saberem da notícia tão alegre, de acordo com as informações fornecidas pelo site Genial.

Internautas reagem

"O cardeal é uma ave simbólica, pois simboliza a positividade no meio dos problemas que experimentamos em nossas vidas", "'Os cardeais aparecem quando os anjos estão perto'", foram algumas mensagens positivas.

“O nome causará problemas na escola”, “Sério!!! [sic] Alguns pais deveriam ser multados anualmente por darem nomes tão terríveis aos seus filhos. Na escola, ele será chamado de ‘Passarinho’ ou algo pior, pobre criança”, foram alguns dos comentários negativos.