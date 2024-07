A série impressionante, e curta, que acabou de chegar e já é um sucesso mundial na Netflix

'Supacell', é uma produção que foi lançada no dia 27 de junho

A plataforma da Netflix lançou em 27 de junho uma série de ficção científica que em poucos dias já está entre as mais vistas. Seu nome é ‘Supacell’, é uma produção para aqueles espectadores que gostam de histórias onde os protagonistas descobrem ter superpoderes.

A nova ficção segue um homem que busca desesperadamente uma maneira de salvar a mulher que ama. Para conseguir isso, ele precisa reunir cinco jovens do sul de Londres que têm superpoderes.

De acordo com a sinopse da Netflix, ‘Supacell’ é a história de cinco pessoas comuns que, da noite para o dia, adquirem superpoderes. “A única coisa que têm em comum é que são todos negros e vivem no sul de Londres. Um homem, Michael Lasaki, deve reuni-los se quiser salvar a mulher que ama”.

Muita intensidade

De acordo com o portal Depor, ‘Supacell’ é um drama criado por Rapman que esteve em desenvolvimento por mais de cinco anos. É produzido pela empresa New Wave Energy e foi filmado entre 4 de julho e 10 de dezembro de 2022 em Londres. As filmagens também ocorreram em Thamesmead, Peckham e Deptford.

A primeira temporada de ‘Supacell’, produzida por Joanna Crow e Mark Hedges, tem seis episódios.

“Num cenário televisivo desolador, esta é uma série intensa e fascinante. Achava que o momento de glória dos super-heróis já tinha passado? Rapman para o resgate!”, apontaram os críticos da Revista Empire.

O elenco de atores é liderado por, Tosin Cole como Michael Lasaki; Adelayo Adedayo como Dionne; Yasmin Monet Prince como Verónica; Eddie Marsan como Ray; Nadine Mills como Sabrina; Eric Kofi-Abrefa como Andre; Calvin Demba como Rodney; Josh Tedeku como Josh; Rayxia Ojo como Sharleen; Giacomo Mancini como Spud; Michael Salami como Gabriel e Travis Jay como John.

Se quiser maratonar algo diferente, esta é a oportunidade de devorar os seis episódios desta série que está crescendo rapidamente entre as mais vistas no streaming.