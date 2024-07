A família de Colin e outras modificações impactantes de ‘Bridgerton’ em relação aos livros

As quatro mudanças que a temporada sofreu nos livros

A série da Netflix, ‘Bridgerton’, continua imparável após o lançamento da segunda parte da terceira temporada. Já foi confirmado que a quarta temporada será baseada na vida amorosa e possível casamento de Benedict Bridgerton. Os internautas estão cientes de que esta nova etapa também estará cheia de mudanças impactantes em relação aos livros, assim como Shondaland tem feito até agora.

ANÚNCIO

Nesta última parcela, centrada no amor de Colin Bridgerton e Penélope Featherington, houve muitas modificações, desde o casamento do casal até a trama com alguns dos outros personagens da popular série.

Estas são as alterações que a trama dos livros sofreu na série

1. A rainha Charlotte

A rainha Charlotte chega à série para enfrentar Lady Whistledown, equilibrar o poder que a colunista possui na sociedade e criar uma competição interessante para ser a mais influente, já que nos livros, Sua Majestade não tem grande relevância.

2. A verdadeira razão do casamento de Colin e Penélope

Na terceira temporada, Penélope está determinada a não esperar mais por um homem, então sai em busca de um marido que a ame, e é Colin quem a ajuda nesse processo ao se oferecer, mas depois de se beijarem, ele não consegue parar de pensar nisso. Penélope muda de visual e começa a atrair olhares, e Bridgerton percebe seu amor por ela.

Depois que o lorde Debling retirou sua proposta de casamento ao perceber que os amigos se amavam, ela sai furiosa em direção à sua casa, mas Colin entra na carruagem e, em movimento, confessa tudo o que sente. Isso termina em um encontro sexual ardente que é interrompido porque eles chegam à casa de Colin, e é aí que ele propõe casamento a ela.

No entanto, as páginas do livro afirmam que, embora ele gostasse dela, o amor não foi a principal razão para se casar, mas sim a honra, pois ele não poderia desonrar nem sua família, nem sua grande amiga dessa maneira.

3. O casamento de Colin e Penélope

A história do casal foi uma das mais esperadas e desejadas pelos leitores e internautas, já que o amor dela por ele esteve presente em cada uma das entregas. Por isso, foi decidido que Penélope merecia um lindo casamento, já que na versão dos livros isso não acontece. Foi então que Shonda Rhimes decidiu que a igreja deveria se abrir para eles ao som de ‘Yellow’, do Coldplay, para representar a característica cor que representou a família Featherington nas duas primeiras temporadas.

ANÚNCIO

4. O herdeiro dos Featherington

A família estava em sérios problemas financeiros após o assassinato de Archibald Featherington e o golpe que seu primo Jack Featherington iria aplicar, supostamente chegando para resolver tudo, mas acabou piorando a situação das mulheres da família, então Portia falsifica a assinatura de Jack para não perder a casa.

No entanto, a ilusão dura pouco e é dado um ultimato de que algumas de suas filhas devem ter um filho homem para ficar com a casa e todos os bens dos Featherington. Assim, no final da terceira temporada, Phillipa e Prudence conseguem engravidar, mas têm meninas. E é Penélope quem dá à luz o herdeiro e salva a família, uma realidade muito diferente daquela retratada nas páginas da obra de Julia Quinn.

Ela é quem tem uma filha, chamada Agatha, mas para a Netflix preferiram um menino, para dar uma lição a Portia, que a filha na qual nunca acreditou, foi quem salvou ela e às irmãs de tudo.