Suri eliminou Tom Cruise de sua vida e estreou um novo nome: é uma homenagem à sua mãe Katie Holmes

A polêmica envolvendo Tom Cruise e sua filha, Suri, continua sendo notícia mundial. A filha do ator e diretor de cinema, agora conhecida como Suri Noelle, escolheu um novo nome em homenagem à sua mãe e para se distanciar de seu pai, de acordo com as informações do site Page Six.

Suri comemora um novo marco pessoal com uma homenagem à sua mãe

A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri, decidiu mudar seu nome para ‘honrar sua mãe’, conforme revela uma fonte próxima. Suri não apenas eliminou Tom Cruise de sua vida, mas também decidiu usar o segundo nome de sua mãe, Katie Holmes, como sobrenome.

