“Que territorial”, revela vídeo que mostra como William age quando um homem está perto de Kate Middleton

O príncipe William e Kate Middleton, os príncipes de Gales, têm um dos relacionamentos mais sólidos e exemplares no mundo da realeza.

Os famosos conheceram-se em 2001 enquanto ambos estudavam na Universidade de Saint Andrews, história da arte, e foi amor à primeira vista.

Dois anos depois, em 2003, Kate e William começaram a namorar e se casaram em abril de 2011, formando uma linda família com seus três filhos George, Charlotte e Louis.

Apesar de ser um casal bonito, houve rumores sobre uma possível infidelidade do príncipe William com Kate, assim como aconteceu com seu pai, o príncipe Charles, que foi infiel à sua mãe, Lady Di.

Apesar disso, eles continuam juntos, e durante a batalha de Kate Middleton contra o câncer, William tem sido um grande apoio e esteve lá para ela.

É revelado um vídeo que mostra como William age

No entanto, parece que o príncipe William está um pouco com ciúmes de Kate Middleton, pelo menos é o que um vídeo que circula nas redes sugere, mostrando como ele reage quando sua esposa tenta falar com um homem.

Nos vídeos, vemos Kate tentando falar com alguns homens em eventos reais, e o príncipe toca suas costas ou ombros, tentando chamar sua atenção e levá-la dali de forma não muito sutil.

Isso aconteceu até com Tom Cruise, pois quando tentou falar com sua esposa, ou até mesmo dar-lhe a mão como um gesto de cavalheirismo para que ela descesse as escadas, William sempre esteve lá tentando impedir, por isso têm afirmado que ele é muito “territorial e inseguro”.

Algumas das reações nas redes foram: "Que inseguro e territorial é William, não havia percebido", "o ladrão julga pela sua condição, não quer que lhe façam o que ele faz", "mas este homem não a deixa nem falar, pobre mulher", "está sempre em cima dela, que estresse", "mas ele não a deixa respirar, como se tivesse muito medo de a perder", "que estresse ter um homem assim sempre em cima dela", e "ele pode fazer e enganá-la, mas ela não pode nem falar com um homem, que horror".

Apesar desse comportamento e da suposta infidelidade, o casal já está casado há 13 anos e, neste momento, estão muito unidos enquanto enfrentam a batalha contra o câncer de Kate.