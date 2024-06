Os protagonistas de ‘The Bear’ garantem que não haverá relação romântica entre seus personagens

Afiem suas facas porque a série culinária favorita está de volta com sua terceira temporada. ‘The Bear’, vencedora do Emmy, retorna amanhã (26 de junho) no Hulu e FX e todos os episódios serão adicionados ao Disney+ em 27 de junho.

O Metro esteve na apresentação em Los Angeles com o elenco do popular drama, onde compartilharam alguns detalhes sobre a tão esperada terceira temporada.

As redes sociais estão fervilhando especulando sobre a possibilidade de um romance entre dois dos protagonistas da série, o chef de cozinha Carmy e sua assistente, Syd. A primeira pergunta feita aos atores Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, que interpretam Carmy e Syd, respectivamente, foi se a relação de seus personagens evoluiria este ano para algo mais romântico. De forma categórica, os atores responderam simplesmente: "Não".

White acrescentou como ter ficado preso dentro do refrigerador do restaurante no final da temporada 2 afetou seu alter ego Carmy. "O melhor é que posso sair do frigorífico e isso é bom. Acho que Carmy faz o que faz porque quer voltar a mergulhar em seu trabalho. Ele precisa desafiar a si mesmo, pois ao fazê-lo, desafia a todos ao seu redor".

Outro relacionamento que foi parcialmente resolvido durante a rodada de entrevistas foi o entre Carmy e seu colega, amigo da família e 'primo', Richie, interpretado por Ebon Moss-Bachrach. "Eles são dois amigos excepcionais que se cuidam um ao outro. Agora estão em bons termos", observou Moss-Bachrach, que compartilhou que seu relacionamento será explorado mais profundamente na terceira temporada. White acrescentou: "Carmy vai continuar fazendo o que sabe fazer de melhor, que é evitar todos os problemas, colocando Richie como escudo".

O produtor executivo e co-roteirista do programa, Matty Matheson, também interpreta o mecânico e amigo de infância de Carmy e Richie, Neil Fak. "Na terceira temporada, vamos descobrir novas peças do quebra-cabeça de Carmy. São esses pequenos detalhes aos quais você se apega na vida para entender quem você é. Carmy pratica um ofício e precisa melhorar adquirindo suas habilidades ao longo do caminho, você nunca para de aprender sobre si mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. Queríamos contar uma história nesta temporada que nos permitisse ver como Carmy se tornou quem ela é e com essa personalidade".

Quando perguntados pelos atores se poderiam descrever a próxima temporada em uma frase, White recorreu à palavra ‘desafio’ para caracterizar um ano que eleva ‘The Bear’ a um nível gastronômico mais alto. “Carmy quer provar que é realmente bom. Falamos muito sobre sua evolução da primeira temporada para a segunda, agora estávamos curiosos para descobrir dentro de sua pequena bolha”, confessou White. Quanto a lidar com o sucesso, o ator explicou: “Cada temporada teve o sucesso que teve. Conseguimos fazer a primeira temporada sem expectativas e nos sentimos um pouco inseguros se poderíamos encontrar esse lugar novamente no segundo ano. Acredito que conseguimos, e agora, tudo foi amplificado. Por isso, decidimos criar um espaço criativo entre nós que nos separará do mundo. Isso nos permite repetir e buscar o melhor sem que ninguém nos incomode”.

Os atores mostraram-se muito relaxados, especialmente ao falar sobre os prêmios e como o sucesso os afetou pessoalmente. "Somos muito sortudos porque nos damos muito bem e compartilhamos os prêmios. Isso é emocionante. Nenhum de nós trabalha pensando em ganhar prêmios, se eles vierem, ótimo, mas todos estamos orgulhosos do trabalho em equipe", enfatizou Edebiri. White admitiu que seu personagem "não é o melhor comunicador, mas muitas vezes faz um gesto grandioso para tentar se comunicar com Syd ou com o resto da equipe. Carmy sempre tem muitas coisas na cabeça e pessoas assim nem sempre estão cientes do que está acontecendo ao seu redor".

O ator reconheceu que não leva a escuridão de seu personagem para casa. "Acho que isso é quase impossível com esta série. Já dissemos antes e continuaremos dizendo, as filmagens são um lugar muito alegre. Todos se preocupam muito uns com os outros. Todo mundo ri durante as filmagens com tanta frequência que mesmo se você tiver que ir para um lugar escuro de manhã para entrar na cabeça do personagem. Nos divertimos muito juntos, rimos de verdade e desfrutamos da companhia. Então, não sei, para mim, mesmo que eu tentasse levar para casa, seria difícil". Edebiri concordou. "O programa tem esses momentos, mas também momentos muito leves", disse. "Além disso, no sofrimento pode-se encontrar o riso", apontou Moss-Bachrach. "Acho que esta série tem tudo isso. Está repleta de emoções e espectros de comportamento. Também não nos convém viver com peso, porque é uma filmagem muito intensa. Você ficaria sem energia. Então, temos que proteger nossa mente e deixar o personagem em seu lugar. Descansar, voltar e pegá-lo".

Dito isso, o grande sucesso de ‘The Bear’ representa uma pressão adicional para White. “Sim. A pressão é muito real”, admitiu. “Eu acho que antes de filmar a temporada 2 e especialmente a temporada 3, eu estava muito ansioso. No entanto, eu sabia que os roteiros eram muito sólidos e depois de algumas semanas filmando com esses caras tudo voltou ao lugar. É divino fazer parte do elenco desta série”. Os coprotagonistas admitiram que a parceria oficial entre Carmy e Sydney, como mostrado no trailer da terceira temporada, pode afetar sua dinâmica de trabalho. “Carmy é alguém que Syd admira, mas agora são parceiros nos negócios e isso torna seu relacionamento muito mais caótico do que ela poderia ter imaginado”.

Edebiri, que faz sua estreia como diretora no sexto episódio da terceira temporada de ‘The Bear’, compartilhou que é ‘frustrante’ ler as teorias dos fãs obcecados com uma história de amor entre Sydney e Carmy. “Nada acontecerá nesse sentido. Acho ótimo ter essa dinâmica na tela que não é romântica, mas que se sente sexy”. O renovado interesse no vínculo entre Carmy e Sydney surge em meio a especulações sobre a dinâmica fora das telas entre White e Edebiri, que se recusaram a abordar os rumores de que estão saindo. “Todos nós nos divertimos nas filmagens dentro e fora da câmera”, disse White sobre Edebiri. “Tenho um enorme respeito por ela como pessoa, mas também como artista”.

Enquanto o mundo aguarda a terceira temporada de ‘The Bear’, as especulações sobre um romance no local de trabalho entre Carmy de Jeremy Allen White e Sydney de Ayo Edebiri atingiram seu ponto de ebulição. Embora esse tema tenha sido amplamente discutido e debatido pelos telespectadores da série FX, a discussão se intensificou à medida que nos aproximamos do retorno de ‘The Bear’.

O restaurante de Carmy está aberto novamente com uma boa quantidade de novos problemas. “Saio da geladeira para ver o que me espera agora”, brincou o vencedor do Emmy Jeremy Allen White para os jornalistas. O chef Carmy não está satisfeito após a noite de abertura do restaurante dos seus sonhos e a terceira temporada começa “pouco depois do final da temporada 2″, acrescentou o coprotagonista Ebon Moss-Bachrach, e embora seu personagem, Richie, tenha se tornado um anfitrião perfeito do restaurante, ainda há questões a serem resolvidas: “Ele foi exposto a muitas reviravoltas, agora é a vez de Richie evoluir por um caminho diferente. É um crescimento pessoal de ida e volta.”