O luxo da mansão de Shakira em Miami é ofuscado por águas residuais: estes são os problemas

Em abril de 2023, Shakira se mudou com seus dois filhos para sua mansão em Miami Beach, Flórida, para começar sua nova vida como solteira após sua separação de Gerard Piqué. A artista se instalou com seus filhos em sua luxuosa propriedade, onde já havia convivido com seu ex.

A cantora colombiana comprou a mansão em 2001, alguns dizem que por US$3,1 milhões e outros por US$2,5 milhões. Embora o valor atual seja desconhecido, comentam que antes de se separar de Piqué, ela tentou vendê-la por uma média de US$11 milhões. O preço é crível, pois na mesma área há casas de famosos como Jennifer Lopez, Matt Damon e Alejandro Sanz, com um custo de mais de US$20 milhões. No entanto, Shakira não conseguiu vender sua mansão.

Mansão de Shakira em Miami elliman (www.elliman.com)

A casinha não é totalmente simples, pois em 750 metros quadrados de construção com vista para o mar e dois mil metros quadrados de terreno, possui seis quartos, sete banheiros, várias salas, piscina, academia, pisos de madeira, acesso ao cais na parte de trás, sem contar todo o luxo e tecnologia em seu equipamento e decoração, detalhou o Infobae, que aponta que anualmente a cantora deve pagar cerca de US$180 mil em imposto predial.

Mansão de Shakira em Miami

No entanto, supostamente todo o luxo da mansão de Shakira é minimizado por um grave problema de águas residuais, conforme revelou o jornalista Omar Suárez durante o programa “Fiesta” da rede Telecinco.

O Contexto publicou que o comunicador disse que a colombiana não conseguiu vender sua mansão devido ao problema com esgotos, e que até está considerando mudar de residência.

Shakira e os problemas de sua mansão

Omar Suárez afirmou que o problema com as águas residuais na mansão de Shakira está nos banheiros, pois estão abaixo do nível do mar. Por isso, quando chove, as águas negras da área vão parar nos banheiros.

Mansão de Shakira em Miami

O comunicador explicou que a situação piorou devido a alguns trabalhos que a artista mandou fazer, desrespeitando a regulamentação.

“Shakira fez algumas alterações de uma forma não totalmente... de código, por assim dizer. O problema está nos banheiros, que estão localizados abaixo do nível da água. Isso faz com que durante as fortes chuvas que atingem Miami, as águas residuais da cidade acabem inundando a casa”, explicou Suárez.

Ele referiu que a mansão de Shakira “foi construída com materiais de qualidade muito baixa. Todos os banheiros foram construídos abaixo do nível do mar. Isso causa problemas de maus odores porque a água retorna pelos vasos sanitários e a água suja de toda Miami entra na casa de Shakira. O problema é que sempre que chove, os resíduos, fezes e outras coisas entram. Há uma umidade terrível. Toda a sujeira de Miami Beach chega à casa de Shakira”.

Diante de todos esses problemas, segundo Suárez, o único que tem valor na propriedade "é o terreno".

Para corrigir a falha no sistema de águas residuais, o custo seria muito alto “porque implica elevar a propriedade acima do nível do mar e fazer um tubo por baixo. E são poucas as empresas que se atrevem a fazer isso”.