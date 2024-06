O horizonte de Kevin Costner

Os peregrinos emigravam para o horizonte em busca de sua terra prometida, essa jornada para o oeste é retratada por Kevin Costner em seu novo filme ‘Horizon’. Falando no Festival de Cinema de Cannes após a estreia mundial de ‘Horizon: An American Saga - Part 1′, a primeira parte de uma história épica planejada em quatro partes, Costner disse que seu objetivo era mostrar personagens nativos e minoritários sendo líderes da mesma forma que fez em ‘Dança com Lobos’ há mais de três décadas.

ANÚNCIO

Costner descreveu a universalidade dos temas do filme e enfatizou como a história das fronteiras dos Estados Unidos ressoa em nível mundial. “Na verdade, não somos tão diferentes uns dos outros”, observou, destacando as experiências humanas apesar dos idiomas e costumes. Ele comparou os primeiros dias dos Estados Unidos a um “Jardim do Éden que atraiu colonos da Europa, sem conhecer os povos indígenas que haviam prosperado nessas terras por milênios”.

Costner defendeu sua representação do Velho Oeste, especialmente quando se trata de nativos americanos, negros e asiáticos, dizendo que "sou absolutamente consciente do que está em jogo quando se trata de representação. Eu vivi em um lugar chamado Compton, Califórnia (um bairro conflituoso de maioria afro-americana). Produzi um filme chamado 'Black or White'; minha versão de um nível de racismo que existe em nosso país, Compton e Beverly Hills", e acrescentou: "não posso marcar todas as caixas toda vez que tento fazer um filme, mas sou absolutamente consciente do que está em jogo ao tentar representar as pessoas".

'Horizon: An American Saga' é uma epopeia histórica que mergulha no tumultuado período da Guerra Civil americana, focando na expansão e colonização do Oeste. A narrativa se entrelaça através das experiências de diversos personagens, incluindo famílias, amigos e adversários, enquanto navegam pelos conflitos e promessas da época.

Refletindo sobre sua fascinação pelo gênero ocidental ao longo de toda a sua carreira, Costner reconheceu que ‘Horizon’ é o seu projeto mais ambicioso até o momento. “Provavelmente vou fracassar e ter sucesso em partes iguais, mas não vou me afastar nem um milímetro do meu objetivo”, disse Costner, de 69 anos. A série, que tem cerca de 12 horas de duração, tem como objetivo oferecer uma narrativa completa sem depender da validação comercial do lançamento inicial. “Na minha opinião, a única maneira de isso ter sucesso é se estiver completo”, afirmou.

O primeiro capítulo de 'Horizon' estreou em 28 de junho nos cinemas após receber uma calorosa recepção no Festival de Cannes. Costner compartilhou um momento emocionante da estreia, descrevendo o aplauso esmagador e a importância de comparecer com suas filhas. "Foi um momento importante para mim, com certeza. É um momento importante para meus colegas. Todos caminharam por aquele tapete vermelho deslumbrantemente belo. E meus filhos me viram com outros olhos", relatou.

Protagonizado por Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone e Luke Wilson, a história segue os colonos brancos enquanto se dirigem para o oeste, tirando terras dos povos indígenas. "Pessoas que estavam lá há 15.000 anos. Na marcha constante para levar o oeste por todos os Estados Unidos, destruímos mais de 500 culturas", explicou o ator e diretor.

ANÚNCIO

No entanto, ele disse que não estava contando uma história nativa. "Quando faço uma história, não quero parar até terminá-la. E quando vejo o resultado, tento entender como essa ideia germinou. Para mim, um filme é uma jornada e este filme não tem enredo. É a viagem dos colonos para o oeste e é assim que quero que sejam os quatro. Não vou esperar para ver se o primeiro é bem-sucedido. Acredito que devo contar essa história até o final. Na minha opinião, precisa estar completa".

As personagens femininas de ‘Horizon’ estão longe de ser representações superficiais. Sienna Miller descreveu sua Frances como: “Uma mulher sobrevivente. Ela é corajosa e quer ir para o oeste. Acho que não incluir mulheres na história dos Estados Unidos seria falso”, argumentou, antes de continuar elogiando Costner por criar esses “personagens incríveis”.

Miller também falou sobre as histórias reais nas quais essas mulheres se baseiam, dizendo que ela e Fuhrman “leram os diários de mulheres que viajaram pelo Oregon Trail e ficaram muito surpresas”. Abby Lee destacou suas “fortes qualidades de liderança e sua paixão como diretora e atriz”. Ela Hunt e Isabelle Fuhrman falaram sobre o quanto significou para elas que Costner acreditasse que poderiam levar os personagens de Juliette e Diamond em suas intensas jornadas. Fuhrman destacou sua gratidão pelo fato de todas as mulheres de Horizon serem tão distintas. “Todos enfrentam suas próprias lutas e tomam decisões baseadas no medo ou no amor”.

Um dos aspectos mais importantes da produção deste filme é a escolha de atores indígenas para contar as histórias íntimas das Primeiras Nações. Wase Chief explicou como, com a ajuda de um treinador, o elenco nativo pôde aprender o idioma real dos White Mountain Apache. Tatanka Means acrescentou que esse processo foi "super difícil". No entanto, ele estava feliz em fazê-lo e expressou sua gratidão a Costner por escolher membros tribais, já que frequentemente os papéis de seu povo são assumidos por pessoas que apenas afirmam ter ascendência indígena.

A autenticidade da representação nativa é extremamente importante, algo que Costner queria concretizar: "Parece óbvio. E isso faz com que o filme seja melhor. Não se pode ter a história ocidental sem ter a história dos Primeiros Povos". Tatanka Means ampliou a conexão emocional e disse: "Queremos ouvir nossa língua falada corretamente e não massacrada. Isso nos enche de orgulho. E não apenas ao povo apache, mas a todos os povos indígenas nativos".

Para Costner, era importante deixar claro que as histórias dos nativos americanos são profundas e diversas, e não são exploradas tanto quanto deveriam. "Nunca se pode minimizar", apontou. A paisagem é outro personagem e os atores experimentaram seu ambiente filmando no sul de Utah. A enormidade e beleza do mesmo, como apontou Jena Malone, significou que o terreno "se tornou onipresente", indicando que os atores "não podem evitar ser influenciados pelo ambiente".

Apesar da importância desta película e da viagem que abrange tudo, uma das coisas que o elenco realmente considera impressionante em ‘Horizon’ é a atenção aos detalhes e o reconhecimento de que as decisões que as pessoas tomavam no dia a dia estavam longe de ser simples: “Realmente era um momento em que cada decisão que você tomava, você não sabia se ia afetar a todos ao seu redor”, explicou Fuhrman.

‘Horizon: An American Saga’ tem sido uma jornada incrivelmente longa para Kevin Costner. Para ele e para o elenco, este é um filme feito para ser revisto, um filme que exige atenção. Costner espera que o público veja os matizes da representação dos nativos americanos em ‘Horizon: An American Saga - Capítulo 1′, sem que ele precise explicar em detalhes. Admitindo que não se preocupa em começar com o que poderia ser visto como uma interpretação estereotipada dos nativos americanos. “Estou cansado de todos tentarem ser delicados. Os nativos americanos estavam zangados. Claro, eles não são maus. Mas se você vai ser limitado, se as pessoas não estão dispostas a ver todo o processo, não sei o que dizer”.

No início, ‘Horizon’ parece perpetuar isso, com as primeiras partes da série focando no massacre do assentamento de Horizon e na tentativa das pessoas da cidade de se defenderem da brutalidade do ataque Apache. Mas à medida que a série avança, aprofundamos mais nas vidas dos personagens nativos enquanto lidam com os conflitos internos entre seu povo em meio à agitação que os colonos trouxeram para suas vidas. “Não estou interessado em alimentar as pessoas com colher”, diz sobre sua abordagem. “A realidade é que havia muitas barracas, e os Apache tentaram acabar com os colonos. Tentei fazer um filme real e fiz isso do meu ponto de vista”.

Costner já terminou a produção da segunda parte de ‘Horizon’ e já iniciou a produção do Capítulo Três. “Agora estou passando o chapéu para tentar que alguém abra a carteira”. Costner investiu cerca de 100 milhões de dólares de seu próprio dinheiro em sua saga ‘Horizon’ e afirmou que venderia as quatro propriedades que possui: “meus filhos terão que viver suas próprias vidas, porque eu vou arriscar minhas casas para fazer meus filmes”.