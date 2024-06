O apelido que a imprensa alemã deu ao príncipe George

A chegada de George à família real britânica representou uma explosão de felicidade para os Windsor. Não apenas pelo significado de ter um bebê no palácio novamente, mas também porque com seu nascimento garantia-se a continuidade da instituição monárquica.

Ao contrário de outros membros da realeza, Kate e William têm feito questão de que seus filhos, apesar da pouca idade, estejam presentes nos diferentes eventos mais emblemáticos da casa real. Ocasiões especiais em que os pequenos têm chamado toda a atenção, de acordo com as informações fornecidas pelo site Lecturas.

Príncipe George (Getty Images)

George, Charlotte e Louis, com 10, 9 e 5 anos, respectivamente, são considerados as crianças da realeza britânica mais influentes do mundo. Todos crescem sob o olhar de milhares de pessoas, uma chuva de fotografias que os acompanha em cada aparição pública, algo que irrita o príncipe George. Além de sua irritação, ele também demonstra um grande desgosto, conforme suas caretas. Isso levou a imprensa alemã a apelidá-lo de “o príncipe rabugento”, um título que, de acordo com a revista Buntle, está ficando para trás.

"O príncipe rabugento"

O pequeno príncipe tem tido dificuldade em se acostumar com a pressão da mídia. Histórias são os diferentes acessos de raiva que ele protagonizava durante um evento e que somente Kate Middleton era capaz de resolver.

Embora os príncipes de Gales tenham tentado de todas as maneiras garantir que seus filhos tenham a mesma educação e infância o mais normalizada possível, as diferenças entre eles são muito notáveis. George está destinado a ser rei da Inglaterra um dia, um título que o distancia muito inevitavelmente de seus irmãos.

“George sempre parece mais sério e reservado do que seus irmãos, talvez porque ele está ciente do lugar que ocupa na linha de sucessão ao trono e do que se espera dele. Por outro lado, Charlotte e Louis parecem mais ousados do que seu irmão mais velho”, analisam a partir do referido meio.