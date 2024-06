Céline Dion mostra em documentário um momento de dor extrema por sua doença incurável

(Foto: Prime Amazon Video/Courtesy of Prime Video)

'I am Celine Dion', a artista vista como nunca antes em seu documentário

Céline Dion revelou em seu novo documentário ‘I Am: Céline Dion’ um momento de dor extrema causado por sua doença incurável. Dion insistiu que as imagens gráficas dela sofrendo um espasmo muscular violento devido à síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica rara, deveriam permanecer na versão final do documentário.

Numa entrevista com a Variety, a diretora do filme, Irene Taylor, compartilhou que a decisão de incluir essa cena foi da própria Dion. “A primeira coisa que ela disse foi: ‘Acho que este filme pode me ajudar,’” lembrou Taylor. “E então ela disse: ‘E não quero que cortes essa cena, e não a edite’”.

Céline Dion está determinada a manter-se transparente com seus fãs

O espasmo ocorreu inesperadamente durante a gravação, surpreendendo Taylor e sua equipe. “Estatisticamente, a probabilidade de isso acontecer enquanto minha câmera estava gravando é extraordinariamente rara,” explicou Taylor. “Ninguém esperava que isso acontecesse. Nunca discutimos, ‘E se isso acontecer, o que fazemos?’ Nunca tivemos essa conversa, porque simplesmente assumimos que não aconteceria”.

Dion foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida em 2022, uma doença progressiva que afeta o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. No ano passado, a cantora anunciou o cancelamento de sua turnê mundial ‘Courage World Tour’, com uma fonte próxima dizendo que “provavelmente nunca mais fará uma turnê”.

A cena em questão mostra Dion sofrendo um espasmo prolongado durante uma consulta médica, uma experiência que ela descreveu como "não ter controle de si mesma". Apesar do desconforto de filmar o incidente, Taylor decidiu continuar gravando. "Eu percebi, 'Sabe de uma coisa? Eu também tenho um trabalho a fazer'... Mas a parte humana de mim estava muito desconfortável".

O momento mais intenso fisicamente e emocionalmente do documentário de Céline Dion

No início deste mês, Dion se dirigiu ao público em uma exibição do filme, expressando uma nova esperança para sua condição e agradecendo aos seus fãs. A cantora descreveu o documentário como uma "carta de amor" para seus seguidores.

A doença, caracterizada por espasmos e rigidez em vários músculos do corpo, frequentemente está associada a outras doenças autoimunes como diabetes e tireoidite. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, a síndrome tem uma maior prevalência em mulheres e geralmente se desenvolve entre os 30 e 60 anos.