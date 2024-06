“Tão tóxica”, lembram quando JLo fez uma cena de ciúmes para Marc Anthony durante um programa ao vivo

Nas redes eles relembraram o momento em que a cantora e atriz fez uma cena de ciúmes com o ex

Jennifer López e Marc Anthony foram um dos casais mais famosos do mundo do entretenimento por 7 anos, onde tiveram seus dois filhos, Max e Emme.

Em julho de 2011, os cantores anunciaram que estavam se divorciando, surpreendendo a todos, embora depois tenham mantido uma relação amigável como amigos, além de seus filhos os terem unido e sempre os unirão.

Embora esse relacionamento tenha terminado há mais de 10 anos, nas redes sociais lembraram de um momento em que Jennifer Lopez ficou com ciúmes de Marc em um programa e têm criticado isso.

Você se lembra dacena de ciúmes?

Em 2012, apenas um ano depois de terminarem seu casamento, Jennifer López e Marc Anthony estiveram juntos em um programa de talentos.

O ex-casal deveria escolher os jovens mais talentosos da América Latina para o programa ¡Q’viva! The Chosen, onde as tensões entre eles eram evidentes.

Mas um dos momentos que se destaca é quando uma dançarina entra no palco e a cantora faz uma cena de ciúmes para Marc por olhá-la.

Quando ela vê que o ex está olhando e parece ficar "hipnotizado" pela dançarina, JLo faz gestos para a câmera, irritada, e diz a ele "se foi", e depois diz ao público "ele perdeu a cabeça".

Diante disso, Marc fica surpreso e perplexo e diz "o quê?", ao que ela, evidentemente chateada e com ciúmes, responde "já chega de conversa, próximo!", o que também deixou o cantor surpreso e ele disse "é a primeira vez que te ouço dizer que já foi o suficiente de conversa".

JLo deu o golpe final e disse "e você se perguntava por que terminamos", deixando Marc sem palavras, sem dúvida uma cena que foi criticada nas redes sociais.

"Parece que Jlo sempre precisa ser o centro das atenções", "mas o que acontece com ela, por isso sempre acaba sozinha, uma cena de ciúmes e nem eram mais nada", "Jlo a tóxica 😂", "Tão bonita ela e tão insegura o tempo todo", "Se já não estavam juntos... 😂 coitado do Marc, o que ele deve ter passado com ela", "JLo sempre será insegura e controladora", "essa mulher precisa de terapia", e "ela é um sinal vermelho ambulante, coitado do Marc e de todos os homens", foram alguns dos comentários.

Atualmente, a cantora e atriz está casada com Ben Affleck, mas existem rumores de que as coisas não estão indo muito bem e eles poderiam estar se separando.