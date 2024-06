Prepare os lenços: filmes da Netflix que vão te fazer chorar, de acordo com a IA

A hora da escolha se apresenta como um desafio cada vez mais comum. E um dos exemplos mais claros disso é encontrado na Netflix, a plataforma de streaming por excelência. Ao abrir o serviço de streaming, nos deparamos com um oceano de filmes e séries de todos os gêneros, épocas e origens.

ANÚNCIO

Desde clássicos atemporais até lançamentos recentes, de produções independentes a blockbusters de Hollywood, a variedade é avassaladora. Por isso, se estiver procurando um bom filme para este fim de semana prolongado que te faça sentir emoções fortes, a tarefa pode ser complicada.

É por isso que, consultada sobre isso, a Inteligência Artificial selecionou 5 filmes disponíveis na Netflix que vão te fazer derramar algumas lágrimas.

A Cinco Passos de Você

Esta emocionante história irá te prender desde o início. Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, se apaixonam loucamente. No entanto, devido à sua doença, eles precisam manter uma distância de dois metros para evitar contágios. O filme explora os desafios do amor em meio à adversidade, com atuações memoráveis e uma trama que irá partir seu coração.

Milagre na Cela 7

Prepare-se para chorar com este filme turco que comoveu milhares. Memo, um homem com deficiência intelectual, é condenado à morte por um crime que não cometeu. A história gira em torno do seu amor inabalável por sua filha Ova e sua luta para provar sua inocência. Um drama que o fará refletir sobre justiça, amor e sacrifício.

História de um Casamento

Este filme de Noah Baumbach oferece um olhar realista e comovente sobre o fim de um casamento. Scarlett Johansson e Adam Driver brilham como Nicole e Charlie, um casal que luta para manter seu relacionamento enquanto passam por um doloroso divórcio. Um retrato honesto das complexidades do amor e da perda, com cenas que vão tocar profundamente você.

O Menino que Descobriu o Vento

Baseado em uma história real, este filme inspirador irá encher você de esperança. William Kamkwamba, um jovem do Malawi, constrói um moinho de vento para salvar sua aldeia da fome. A história de William é um lembrete do poder da determinação, criatividade e engenhosidade para superar as dificuldades e tornar o mundo um lugar melhor.

Estas são apenas algumas das muitas emocionantes filmes que você pode encontrar na Netflix. Se você está procurando uma boa dose de lágrimas e emoções fortes, não perca essas recomendações!