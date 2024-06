“Pobre criança”: internautas acusam Paris Hilton por ‘abandonar’ seu filho e esta seria a prova

Paris Hilton deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento, transformando a forma como as celebridades gerenciam sua imagem pública e seus negócios. Desde seus primeiros dias como uma jovem herdeira com uma vida social despreocupada até se tornar um ícone cultural e empresária multifacetada, Hilton demonstrou um aguçado senso de marketing pessoal e criação de marca.

Embora a socialite tenha sido muito mal vista por seus excessos e ‘passos errados’, nos últimos anos a percepção dela mudou de forma positiva. Hilton passou por uma transformação pessoal significativa com a chegada da maternidade, uma mudança que adicionou uma nova dimensão à sua vida e carreira.

Paris Hilton A socialite tem surpreendido em sua faceta como mãe (Instagram)

Em março de 2023, surpreendeu com a notícia de seu primeiro bebê, que concebeu através de uma barriga de aluguel, e em novembro do mesmo ano nasceu sua filha, pelo mesmo procedimento.

“Pensei que sabia o que era o amor com meu marido, mas assim que conheci meu bebê, é um amor em outro nível. Ele simplesmente mudou minha vida em todos os sentidos”, disse à revista People em 2023. — Paris Hilton

Tornar-se mãe teve um impacto significativo em sua perspectiva, levando-a a priorizar a estabilidade e o bem-estar da família enquanto continua a expandir seu império empresarial. No entanto, é precisamente sua vida luxuosa que também a tem levado a ser questionada sobre se é uma mãe presente ou ausente. A empresária e DJ costuma compartilhar momentos adoráveis com seus filhos, mas em várias ocasiões os internautas notaram que é a babá quem passa mais tempo com eles.

Paris Hilton desperta suspeitas de ser uma mãe ausente

Não há dúvida de que Paris tem buscado viver uma vida simples com seu marido e seus dois filhos, Phoenix e London, mas os internautas não perdoam nada. No meio de sua felicidade, Paris continua expandindo seu império, então constantemente é vista viajando e fora de casa. Isso fez com que muitos pensassem que ela deixa seus filhos aos cuidados de babás, que têm gravado os momentos que posteriormente a empresária compartilha em suas redes sociais.

Recentemente, a empresária compartilhou um vídeo em que aparece segurando Phoenix, mas ele parece estar mais animado com a pessoa que está atrás da câmera, presumivelmente sua babá. "Meu bebê. Este sorriso derrete meu coração", escreveu Hilton na publicação.

A reação da criança fez com que internautas expressem que "não é normal" e que denota a ausência de sua mãe. "Seus filhos são doces, mas ninguém se preocupa que as crianças sempre parecem desconfortáveis e que nem Paris nem seu marido parecem saber como abraçá-los?". "Sempre parece que Paris é uma estranha para seus filhos. As crianças NÃO reagem dessa maneira com seus pais. Pelo menos não se os veem o tempo todo. Algo está 'errado' aqui". "Ele pensa: quem diabos é essa, onde está minha babá?", lê-se nas redes sociais.

Claro, muitos também saíram em sua defesa aplaudindo seu grande trabalho como mãe e expressando que seus filhos são "os mais afortunados" por tê-la.

Paris Hilton delegou autoridade à babá de seus filhos?

Em dezembro de 2023, um terapeuta criticou Hilton por ceder a ‘autoridade’ sobre seu filho à babá. Foi em um episódio do reality show da socialite, Paris in Love, que a empresária revelou que não aprendeu a trocar a fralda de Pheonix até ele completar um mês por ‘medo’ e que foi a babá quem a instruiu a fazê-lo.

Isso levou muitos a apontarem que ela deveria ser a primeira a saber o que é melhor para o seu bebê, não a babá. Em um momento do show, Paris discute a situação com sua terapeuta, que a repreende imediatamente. "Você cedeu a autoridade para a babá. Desculpe, mas isso está errado. Porque você é a especialista, não ela. Não importa quantos bebês ela tenha criado, esse é o seu bebê. Você é a especialista do seu filho. Acho que a pergunta é: você quer que a babá seja a principal figura de apego? Ou quer ser você a principal figura de apego?".

É crucial não julgar a maternidade alheia, mesmo quando se trata de celebridades, porque, assim como qualquer outra mãe, elas enfrentam desafios pessoais e únicos que nem sempre são evidentes para o público. As celebridades estão sob constante escrutínio, o que adiciona uma pressão adicional e pode distorcer a percepção de sua vida familiar. Além disso, as decisões que tomam sobre a criação de seus filhos são influenciadas por fatores privados que não conhecemos completamente. Mostrar empatia e compreensão, em vez de julgamento, promove um ambiente mais respeitoso e apoia as celebridades em seu papel como mães, reconhecendo sua humanidade e as complexidades de sua situação.